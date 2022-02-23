

В Великобритании сообщили о новой волне преступных действий и вандализма — у владельцев электрокаров кто-то массово ворует кабели для зарядки. Об этом сообщают несколько зарубежных СМИ, в том числе Gizmochina.



Кража кабелей происходит, когда владелец машины подключает ее к уличному зарядному устройству и уходит дожидаться наполнения аккумулятора. В отличие от заправки бензином, которая происходит в течение нескольких минут, для зарядки электромобиля нужно время — от 30-40 минут «на ходу» до нескольких часов. Этого времени вполне достаточно злоумышленникам, чтобы «стащить» зарядный кабель и скрыться в неизвестном направлении.



Полиция фиксирует небывалый всплеск количества случаев кражи кабелей для зарядки. Предположительно, по всей стране работает организованная группа. Дело в том, что кража кабеля — довольно выгодное дело. Например, его можно довольно быстро продать на вторичном рынке — не исключено, что покупателем окажется его бывший владелец. Кроме того, кабели от электрокаров содержат очень много меди, поэтому их можно сдать как цветной металл.



Для владельца электрокара исчезновение кабеля несет множество проблем. Во-первых, он стоит довольно дорого — цена фирменного кабеля может доходить до нескольких сотен долларов. Во-вторых, многие электромобили имеют фирменные системы быстрой зарядки, в связи с чем комплектуются специальными кабелями и проприетарными коннекторами — а значит, найти кабель для конкретного авто может быть проблематично и не очень быстро. Ну и, наконец, если электрокар разрядится, то владельцу придется ездить и искать новый кабель на такси, что приносит дополнительные расходы.





