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С 15 ноября билайн объявляет «Черную Пятницу» для клиентов своих офисов продаж и интернет-магазина. Покупатели получат возможность приобрести тысячи товаров по скидкам до 75%. 

В акции участвует продукция таких компаний Apple, Samsung, Sony, JBL, Xiaomi, Huawei, Honor, ZTE и многих других. Скидки распространяются на различные категории — от смартфонов и планшетов до беспроводных наушников и чехлов.

Размер скидки варьируется в зависимости от модели. Количество товаров ограничено, как и время проведения «Черной Пятницы» — до 30 ноября. Полный список товаров, участвующих в акции и другие подробности можно узнать по ссылке.


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