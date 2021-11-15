С 15 ноября билайн объявляет «Черную Пятницу» для клиентов своих офисов продаж и интернет-магазина. Покупатели получат возможность приобрести тысячи товаров по скидкам до 75%.
В акции участвует продукция таких компаний Apple, Samsung, Sony, JBL, Xiaomi, Huawei, Honor, ZTE и многих других. Скидки распространяются на различные категории — от смартфонов и планшетов до беспроводных наушников и чехлов.
Размер скидки варьируется в зависимости от модели. Количество товаров ограничено, как и время проведения «Черной Пятницы» — до 30 ноября. Полный список товаров, участвующих в акции и другие подробности можно узнать по ссылке.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Только непонятно, зачем они себе антирекламу делают с такими черными пятницами. Откровенный плевок в потенциальных покупателей
За неделю — две — поднимаем цены на 50%, потом делаем скидку на эти же 50% и усе, мы такие щедрые делаем скидку 50%, скорее покупай тот же самый товар по обычной цене)
Умные покупатели знаю цены и могут проверить.