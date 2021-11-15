Откройте сайт Яндекса и войдите в свой аккаунт

Нажмите на свою аватарку и кликните на кнопку «Плюс активен»

Выберите «Управлять» в блоке «Плюс активен»

На экране управления подпиской нажмите кнопку «Приостановить подписку»

Выберите срок приостановки: 2, 4 или 8 недель

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После того как Apple Music первым «взорвал» российский рынок подписок на музыку, отечественные компании начали внедрять свои собственные сервисы — за те же деньги, но с дополнительными «плюшками». Одной из таких альтернатив сервису от Apple является подписка «Яндекс.Плюс».Точнее, поначалу она была альтернативой Apple Music, но теперь «Яндекс.Плюс» — это самостоятельный продукт, который дает отличные преимущества в экосистеме Яндекса. Например, помимо самой «Яндекс.Музыки» с отличными рекомендательными алгоритмами, подписка предоставляет скидки в «Яндекс.Такси», «Яндекс.Афише» и «Яндекс.Путешествиях», бесплатную доставку в некоторые города «Яндекс.Маркете», а также кэшбэк баллами в «Яндекс.Заправках».Сейчас «Яндекс.Плюс» стоит 199 рублей в месяц. Кроме того, периодически Яндекс проводит акции и предоставляет скидки на подписку. Но что, если вы успели «поймать» выгодное предложение, но временно не можете пользоваться подпиской «Яндекса»? А может быть вам просто нужно на время ее приостановить, а отключать и подключать ее повторно не хочется. Для таких случаев Яндекс ввел новую фишку — «Приостановить подписку».Готово! Теперь на текущем экране вы можете увидеть, когда подписка возобновится снова. Кроме того, ее в любой момент можно возобновить вручную.Есть несколько нюансов. Например, приостановка недоступна для бесплатной подписки (подключенной по акции для «новичков» или промокоду). При этом подписку, подключенную со скидкой (например, за 69 или 99 рублей в месяц) приостановить можно. Кроме того, если вы воспользовались приостановкой, а после возобновили подписку, то приостановить ее снова можно будет только спустя полгода.