





Dropbox выкатил три крупных нововведения. В настоящее время они доступны в приложениях на iOS и macOS, а в дальнейшем появятся на других поддерживаемых платформах.



Менеджер паролей







Встроенный в Dropbox менеджер паролей работает примерно так же, как LastPass или 1Pass. В этом разделе можно безопасно хранить логины и пароли от различных сайтов и сервисов. Данные надёжно зашифрованы и могут синхронизироваться между различными платформами и устройствами пользователя. Используется шифрование формата zero-knowledge, а это означает, что доступа к паролям нет ни у кого, кроме самого пользователя, включая Dropbox.



Dropbox Vault







Dropbox Vault — виртуальный сейф, в котором можно хранить конфиденциальные документы. По словам Dropbox, они защищены надёжнее других данных. Кроме того, файлами из этого раздела можно делиться со знакомыми и членами семьи на тот случай, если они экстренно потребуются (например, нужно будет найти копии медицинских документов).



Автоматический бэкап







Эта функция позволяет настроить на компьютере автоматическое копирование всех пользовательских файлов с Mac в облачное хранилище. На удалённые сервера сохраняются файлы с рабочего стола, скачанные из интернета файлы, а также документы. Каждый раз, когда вы создаёте, модифицируете или заменяете файл, изменения отправляются в облако. Доступ к этим файлам возможен с любых других устройств, включая iPhone. Самое замечательное — то, что место, которое занимают эти файлы, не учитывается в общем лимите Dropbox.







