Tesla

Вскоре владельцы электромобилей Tesla смогут участвовать в видеоконференциях не только из домашнего офиса, а еще из салона своего транспортного средства. Это подтвердил Илон Маск в своем Твиттере.

За последнее время владельцы Tesla довольно часто просили компанию добавить возможность видеосвязи. Учитывая, что в электромобилях Model 3 имеется камера, направленная в сторону водителя и довольно большой дисплей, добавить функцию видеоконференций не составит огромного труда.

По словам сайта Electrec, до сих пор эта камера еще не использовалась. Маск не сообщил каких-либо подробностей о датах запуска новой функций и выпуска предстоящего обновления программного обеспечения для электромобилей Model 3.

Новая возможность видеоконференций может стать угрозой безопасности. Представитель сервиса Zoom сообщил, что не считает видеозвонки за рулем правильным решением. Но, как и некоторые другие функции Tesla, включая просмотр YouTube или игры, видеосвязь может быть доступна только во время парковки электромобиля.



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Источник:

Mashable Mashable

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