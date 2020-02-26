



В марте 2018 года на дороге Highway 101 в Маунтин-Вью (Калифорния, США) насмерть разбился Уолтер Хуанг, 38-летний испытатель автомобиля Tesla Model X с беспилотной системой управления. Как выяснил Национальный совет по безопасности на транспорте США, авария произошла из-за того, что он играл на смартфоне вместо того, чтобы следить за дорогой и корректировать движение.



В автомобиле были установлены два смартфона Apple. Как показал анализ записи действий, на одном из них в момент аварии была запущена игра Three Kingdoms.



Родственники Уолтер Хуанга подали в суд на компанию Tesla. Они утверждают, что в беспилотной системе произошёл сбой. В новых обстоятельствах их стратегия сменилась — теперь они считают, что в аварии частично виновата компания Apple, смартфоны которой позволяют водителям играть во время движения.







Национальный совет по безопасности на транспорте обратился к Tesla с требованием объяснять испытателям, что беспилотные автомобили нельзя оставлять без управления, необходимо всё время следить за движением и корректировать его. Совет также порекомендовал Apple и другим производителям смартфонов «ввести строгую политику в отношении отвлечения от вождения», в том числе форсированно переводить смартфоны в режим вождения, при активации которого должна отключаться большая часть функций. Стоить отметить, что на смартфонах Apple уже есть подобный режим, но он включается водителем самостоятельно.



В том же марте 2018 года почти аналогичный случай произошёл с беспилотником Uber — он насмерть сбил пешеходку, которая пересекала дорогу в неположенном месте. Выяснилось, что нанятая компанией испытательница в момент аварии не следила за дорогой, а развлекала себя просмотром видео на смартфоне.











