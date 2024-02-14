В Gmail появилось неприятное ограничение

Александр


Компания Google предупредила пользователей Gmail об изменениях, которые появились в её почтовом сервисе начиная с февраля текущего года. Усилена  борьба со спамом, от которой могут пострадать даже обычные пользователи.

Google будет ограничивать доступ к Gmail тем пользователям, которые рассылают более пяти тысяч писем в сутки на другие адреса в домене @gmail.com. Каждое такое письмо должно будет содержать ссылку для отписки от рассылки в один клик. Если ссылки нет, пользователь не сможет отправлять  письма — сначала временно, а затем его аккаунт может подвергнуться блокировке. Google будет постепенно фильтровать почтовый трафик, не соответствующий требованиям, и постепенно доведёт его до 100%. В идеале инициаторы рассылки должны получать одобрение на получение письма от каждого получателя и по требованию Google предоставлять доказательства того, что их письма не навязаны против воли.

Изменения касаются тех, кто использует Google Workspace — сервис Google, предназначенный в  основном для организации и частных предпринимателей. Предполагается, что ужесточение правил позволит пользователям Gmail избежать нежелательных писем и проще избавляться от подобной корреспонденции.
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Комментарии

Dmitriy
+863
Dmitriy
Ну поскольку неприятно оно будет сугубо лютым спамерам, с фишингом и пр. — это очень удачная идея, хоть немного усложнить им жизнь.
Сегодня в 10:30
#
+23
607030
Так приятное!
2 часа назад в 15:40
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