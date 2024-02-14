В Gmail появилось неприятное ограничение

Компания Google предупредила пользователей Gmail об изменениях, которые появились в её почтовом сервисе начиная с февраля текущего года. Усилена борьба со спамом, от которой могут пострадать даже обычные пользователи.
Google будет ограничивать доступ к Gmail тем пользователям, которые рассылают более пяти тысяч писем в сутки на другие адреса в домене @gmail.com. Каждое такое письмо должно будет содержать ссылку для отписки от рассылки в один клик. Если ссылки нет, пользователь не сможет отправлять письма — сначала временно, а затем его аккаунт может подвергнуться блокировке. Google будет постепенно фильтровать почтовый трафик, не соответствующий требованиям, и постепенно доведёт его до 100%. В идеале инициаторы рассылки должны получать одобрение на получение письма от каждого получателя и по требованию Google предоставлять доказательства того, что их письма не навязаны против воли.
Изменения касаются тех, кто использует Google Workspace — сервис Google, предназначенный в основном для организации и частных предпринимателей. Предполагается, что ужесточение правил позволит пользователям Gmail избежать нежелательных писем и проще избавляться от подобной корреспонденции.
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