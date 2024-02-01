«Google Карты» станут бесполезны для многих пользователей через считанные дни



Компания Google назвала сроки отключения специального режима навигации в Maps. Об этом пишет 9to5Google.



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Компания Google назвала сроки отключения специального режима навигации в Maps. Об этом пишет 9to5Google.Ранее мы сообщали , что из «Google Карт» скоро пропадет полезный режим — Ассистент вождения». Это специальное оформления приложение, которое выделяет отдельные элементы интерфейса для легкого доступа за рулем, а также предоставляет возможность голосового управления навигацией.

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Теперь же стало известно, что «Ассистент вождения» будет полностью отключен 7 февраля 2024 года. Из полезных опций для водителей сохранится лишь голосовое управление, но всё остальное будет недоступно. Возможно, Google приняла решение удалить функцию ради безопасности движения с расчетом на то, что пользователь вообще не будет отвлекаться на дисплей смартфона.



Интерфейс «Ассистента вождения» будет отключен в приложении Google Maps в указанную дату и полностью удален в последующих версиях приложения. Возможно, для части пользователей такие перемены станут поводом поискать замену картографическому сервису Google.