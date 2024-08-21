В Gmail появилось нововведение, которое нельзя отключить



Компания Google внедрила еще несколько опций, связанных с нейросетью Gemini, в свой почтовый сервис. Подробности собрали в Phone Arena.



Согласно источнику, нововведение называется Polish и призвано помочь пользователю составлять электронные письма. Она работает и в веб-версии, и в мобильных приложениях. Polish имеет три дополнительные опции — Formalize, Elaborate и Shorten, которые по сути являются стилистическими и формируют текст в том или ином формате.







Чтобы воспользоваться нововведением, нужно открыть чистый черновик письма и нажать на кнопку «Помоги мне написать». Опция развертывается постепенно и вскоре появится у всех пользователей. Когда это случится, отключить её будет невозможно.