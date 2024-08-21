В Gmail появилось нововведение, которое нельзя отключить

Олег

Gmail


Компания Google внедрила еще несколько опций, связанных с нейросетью Gemini, в свой почтовый сервис. Подробности собрали в Phone Arena.

Согласно источнику, нововведение называется Polish и призвано помочь пользователю составлять электронные письма. Она работает и в веб-версии, и в мобильных приложениях. Polish имеет три дополнительные опции — Formalize, Elaborate и Shorten, которые по сути являются стилистическими и формируют текст в том или ином формате.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Чтобы воспользоваться нововведением, нужно открыть чистый черновик письма и нажать на кнопку «Помоги мне написать». Опция развертывается постепенно и вскоре появится у всех пользователей. Когда это случится, отключить её будет невозможно. 

2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Phone Arena
Cсылки по теме:
В Gmail для Android появилась самая полезная кнопка современности
В Gmail появилось неприятное ограничение
Gmail получил опцию, которую вы точно захотите попробовать

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также