В Google-аккаунт теперь можно войти без пароля

Артем
756768848912354.jpg
Фото: РБК
Залогиниться в своей учётке на ПК, смартфоне или планшете, можно через код-пароль, отпечаток или Face ID. Функция разворачивается постепенно и может быть доступна не всем пользователям.

Ключи доступа проще и безопаснее в использовании, чем пароли. Они позволяют пользователям получать доступ к приложениям, сайтам, аккаунтам, точно так же, как и при разблокировке смартфона: с помощью отпечатка пальца, сканирования лица или PIN-кода с экрана блокировки. По мнению специалистов Google технология passkey устойчива к хакерским атакам и фишингу, что делает её надёжнее, чем подтверждение по СМС.

Создать ключ доступа можно уже сейчас, но если вы не увидите меню настройки — ничего страшного. Опция может быть доступна не всем, так как находится на первичной стадии внедрения. 

Чтобы создать ключ, перейдите по этой ссылке и нажмите «Создать ключ доступа». Система предложит несколько вариантов пароля на выбор.

Снимок экрана 2023-05-03 202435.png

В дальнейшем в настройках Google-аккаунта можно будет отозвать согласие на использование passkeys — например, если гаджет потерялся и может попасть в руки злоумышленников.

Стандартные способы входа пока доступны, но, похоже, Google планирует оставить ключи доступа единственным методом аутентификации в будущем.
Гаджеты Google и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Macrumors
Cсылки по теме:
5 приложений на замену Tinder, которые работают в России
Apple может лишиться 160 миллиардов рублей из-за истории 6-летней давности
В WhatsApp решена давняя раздражающая проблема

Рекомендации

Рекомендации

Таксисты возмутились новыми правилами «Яндекса»: недовольный пассажир может уволить любого
🎉 Вышел Telegram 9.4. Это просто праздник какой-то!
ChatGPT стал опасен — его научили очень плохим вещам
Забирайте 11 обоев для iPhone 14 Pro — с ними Dynamic Island заиграет по-новому

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Hello!
+606
Hello!
Нормально работает, пойдёт.
Вчера в 20:30
#