В Google-аккаунт теперь можно войти без пароля

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Залогиниться в своей учётке на ПК, смартфоне или планшете, можно через код-пароль, отпечаток или Face ID. Функция разворачивается постепенно и может быть доступна не всем пользователям.
Ключи доступа проще и безопаснее в использовании, чем пароли. Они позволяют пользователям получать доступ к приложениям, сайтам, аккаунтам, точно так же, как и при разблокировке смартфона: с помощью отпечатка пальца, сканирования лица или PIN-кода с экрана блокировки. По мнению специалистов Google технология passkey устойчива к хакерским атакам и фишингу, что делает её надёжнее, чем подтверждение по СМС.
Создать ключ доступа можно уже сейчас, но если вы не увидите меню настройки — ничего страшного. Опция может быть доступна не всем, так как находится на первичной стадии внедрения.
Чтобы создать ключ, перейдите по этой ссылке и нажмите «Создать ключ доступа». Система предложит несколько вариантов пароля на выбор.
В дальнейшем в настройках Google-аккаунта можно будет отозвать согласие на использование passkeys — например, если гаджет потерялся и может попасть в руки злоумышленников.
Стандартные способы входа пока доступны, но, похоже, Google планирует оставить ключи доступа единственным методом аутентификации в будущем.
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