





Компания Google анонсировала новые возможности в приложении «Google Фото». Часть из них уже реализована.В «Google Фото» появился продвинутый редактор видео, который позволяет создавать качественные и эффектные видео даже новичкам без использования сложного и навороченного ПО. Этот редактор может обрезать и поворачивать видео, стабилизировать изображение, менять перспективу, накладывать фильтры, а также регулировать яркость, контрастность, насыщенность и прочие параметры. Всего в утилите доступно более трёх десятков различных инструментов и опций.Новый редактор видео уже появился в версии «Google Фото» для iOS, а на Android он станет доступен в ближайшие недели.Обладателям платной подписки Google One будет открыт доступ к возможностям «Google Фото», которого до этого являлись эксклюзивами для смартфонов Google Pixel.К фотографиям можно применять «суперфильтры» — эффекты, которые создаются с помощью систем машинного обучения в зависимости от различных параметров и особенностей фотографии. Также доступен фильтр «Небо» для обработки пейзажей. К портретным фотографиям, снятым без эффекта размытия на смартфонах, лишённых датчиков глубины, можно применять фильтры Portrait Blur и Portrait Light, которые выделяют лицо, добавляют регулируемый эффект освещения и размывают фоновое изображение.Эти нововведения появятся в «Google Фото» на Android и iOS у подписчиков Google One со дня на день.