Глава «Коалиции за безопасный интернет» Марк Гинсберг подал в суд Калифорнии на Google с требованием удалить Telegram из магазина приложений Play Store, поскольку «он способствует насилию, экстремизму и антисемитизму».
В иске говорится, что после убийства Джорджа Флойда и инаугурации Джо Байдена Telegram использовался для распространения для рассылки угроз и координации насилия на расовой почве. По словам Гинсберга, после беспорядков у Капитолия Google удалила из своего магазина приложений клиент соцсети Parler, которую использовали сторонники Трампа, но не стала предпринимать такие же действия по отношению к Telegram.
Google и Telegram пока не ответили на запрос комментариев. Павел Дуров заявил на прошлой неделе, что модераторы мессенджера на прошлой неделе удалили сотни сообщений, поскольку призывы к насилию недопустимы.
Ранее «Коалиция за безопасный интернет» подала в суд на Apple с аналогичным требованием в отношении Telegram. В исках также говорится, что Telegram служит платформой для продажи запрещенных наркотических веществ, включая ЛСД и кокаин.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: