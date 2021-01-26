Компания Google разрабатывает новую операционную систему. Она называется MicroDroid и представляет собой основанную на Linux версию Android с минимальным набором функций.
На сайте Google приводится краткое описание MicroDroid. Там сказано, что это сильно урезанная и ограниченная по своим возможностям платформа на основе ядра Android для использования в виртуальных машинах. Цель этого проекта вполне утилитарная — возможность запуска на устройстве конкретного приложения напрямую, минуя графический интерфейс системы для экономии ресурсов.
Очевидно, этот проект показывает, что Google планирует адаптировать виртуализацию Android для различных видов устройств в целях обеспечения более высокого уровня информационной безопасности. Это позволит производителям выпускать устройства, предназначенные строго для определённой цели. Операционная система на таких устройствах будет представлять собой не полноценную платформу, а приложение с несколькими уровнями защиты, лишённое уязвимостей Android.
MicroDroid содержит минимальный объём компонентов из Android, нацеленных на исполнение строго определённой задачи. На одном устройстве может храниться несколько изолированных друг от друга копий MicroDroid с разными системными компонентами, благодаря чему можно переключаться между различными профилями и приложениями с сохранением высокого уровня безопасности.
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