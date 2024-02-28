В «Google Картах» появился новый режим ведения по маршруту

Фото: 9to5Google



Компания Google добавила полезную опцию в свой картографический сервис. Об этом пишет 9to5Google.



Согласно источнику, в приложении появилась новая настройка «Удобный просмотр маршрута». Она позволяет оставаться на связи с навигатором даже если экран смартфона заблокирован. На разных ОС оповещения будут происходить двумя способами: в iOS задействуются экстренные push-оповещения, а в Android — системные уведомления. К сожалению, «Эфир активности» на iPhone пока не прикрутили.







Уведомления также будут приходить, если появился более удобный и быстрый путь, а также при смене направления. Чтобы воспользоваться опцией, обновите Google Maps до версии 11.116 на Android и 6.104.2 на iOS. Если она всё равно не появилась, то нужно немного подождать.