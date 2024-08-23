В Google Maps произошли большие перемены

Олег

Maps


Компания Google переработала мобильное приложение своего картографического сервиса, чтобы им было еще удобнее пользоваться. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, изменения уже коснулись Android-версии «Карт Google», а теперь «на операционный стол» попала утилита для iOS. Среди прочего, разработчики решили упростить нижнюю панель главного экрана карт, уменьшив количество доступных кнопок с пяти до трех.

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Google Maps

Теперь на нижней панели Google Maps вы не найдете вкладок «Новости» и «В путь». Они были частично совмещены с тремя оставшимися — «Навигация», «Вы» и «Правки». Например, нажатие на кнопку «Вы» выведет на экран вкладки «Новости» и «Сообщения». Изменения довольно существенные и потребуют некоторого времени, чтобы привыкнуть.

Новая нижняя панель распространяется в Google Maps 6.129.1 и новее. Она может отобразиться не у всех сразу. 

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Источник:
MacRumors
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