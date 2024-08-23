В Google Maps произошли большие перемены

Компания Google переработала мобильное приложение своего картографического сервиса, чтобы им было еще удобнее пользоваться. Об этом пишет MacRumors.Согласно источнику, изменения уже коснулись Android-версии «Карт Google», а теперь «на операционный стол» попала утилита для iOS. Среди прочего, разработчики решили упростить нижнюю панель главного экрана карт, уменьшив количество доступных кнопок с пяти до трех.

Теперь на нижней панели Google Maps вы не найдете вкладок «Новости» и «В путь». Они были частично совмещены с тремя оставшимися — «Навигация», «Вы» и «Правки». Например, нажатие на кнопку «Вы» выведет на экран вкладки «Новости» и «Сообщения». Изменения довольно существенные и потребуют некоторого времени, чтобы привыкнуть.Новая нижняя панель распространяется в Google Maps 6.129.1 и новее. Она может отобразиться не у всех сразу.