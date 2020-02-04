



Игра GTA V официально не выпускалась для гарнитур виртуальной реальности, но это не помешало энтузиастам портировать её на VR-платформы. Разработчик и заядлый геймер LukeRoss00 сделал то, о чём давно мечтали фанаты GTA V — перенёс игру на Oculus Rift и SteamVR.



Подобные проекты существовали и раньше, однако LukeRoss00 проделал выдающуюся работу, достойную похвалы — его проект можно считать наиболее полноценным. В этом моде доступны все возможности игры: можно бродить по городу, стрелять, кататься на машинах и других средствах передвижения, проходить любые миссии — всё это в гарнитуре виртуальной реальности. Игра достаточно качественно адаптирована под VR, даже удивительно, что студия Rockstar Games не создала нечто подобное самостоятельно.



Для запуска мода требуется лицензионная копия GTA V, установленная на компьютер на базе Windows. Необходимо модифицировать несколько файлов, но это довольно легко. Даже тем, кто уже прошёл GTA V полностью, наверняка будет интересно повторить этот опыт в VR.







Скачать VR-мод GTA V от LukeRoss00 можно с сайта GitHub, а на видео ниже продемонстрирован геймплей видоизменённой игры.







