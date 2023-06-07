В App Store на iOS 17 добавили полезную функцию

Артем
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Apple дополнила интерфейс загрузки приложений. Теперь точно можно понять сколько осталось до полного скачивания.

На это обратил внимание сайт Macrumors. Ранее следить за ходом загрузки можно было при помощи кольца, которое заполнялось по мере скачивания. Теперь Apple добавила строку, где отображается точное время до окончания передачи файлов. 

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Если игра или приложение небольших размеров, обратный отсчет отображаться не будет. Как и прежде, скачивание можно прервать нажатием иконки квадрата, расположенного в центре кольца загрузки.

Подобная функция уже давно существует на Android, только использует не обратный отсчет времени, а отображение загрузки в процентах.
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Источник:
Macrumors
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