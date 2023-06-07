Кому нужен MacBook Air 15’’? Переходить ли с MacBook Air 13’’? Какой MacBook Air купить? Сравнили три модели Air и прозрели



Фото: Apple



5 июня 2023 года компания Apple представила новинку — первый в истории MacBook Air с диагональю 15 дюймов. Несмотря на кажущуюся бессмысленность новинка очень крута и подобный форм-фактор «просился» уже давно.





Кому он нужен

Дизайн и дисплей

Производительность

Порты и связь

Аккумулятор

Звук, трекпад и безопасность

Цены

MacBook Air M1 (2020) — от 999 долларов

MacBook Air M2 (2022) — от 1099 долларов

MacBook Air M2 (2023) — от 1299 долларов.

Дело в том, что примерно после 2019 года в линейке Apple не осталось полноразмерных и относительно доступных MacBook. С переходом на чипы Silicon M компания сделала MacBook Pro 16’’ по-настоящему профессиональным, в том числе и в цене. И до сих пор любой, кому нужен большой экран, но не требуются все транзисторы мира, стоял перед дилеммой: покупать толстый, тяжелый, дорогой и избыточный MacBook Pro 16’’, либо вглядываться в 13 дюймов легкого и компактного MacBook Air. К счастью, теперь появился третий вариант — MacBook Air 15''.Этот ультрабук станет находкой для удаленщиков, чья работа не связана с тяжелым рендерингом или большими массивами данных. Копирайтеры, рекламщики, начинающие графические дизайнеры, сисадмины серверов и даже многие кодеры. Мощности Apple Silicon M2 будет достаточно для всех перечисленных задач и не только для них, при этом большая диагональ позволит развернуться на рабочем столе и не портить глаза.Я решил сравнить новинку с двумя конкурентами — MacBook Air 2020 и MacBook Air 2022, чтобы понять, чем они отличаются и какой из трех девайсов стоит рассматривать в 2023. Спойлер: аутсайдеров не будет.Сравнивать дизайн Air 2020 и 2022 я не буду — об этом было много сказано в опыте использования Air M1 сравнении его с Air M2 . При этом о новом Air 15 в плане дизайна тоже сказать особо нечего: он такой же, как Air M2, просто больше.MacBook Air 2023 выполнен в том же дизайн-коде, что и все ноутбуки Apple после 2021 года. Это прямоугольный тонкий алюминиевый «брусок» с четырьмя большими резиновыми ножками и прямыми углами. Цветовая палитра тоже не отличается: на выбор доступны четыре расцветки — Midnight, Starlight, Space Grey и Silver.Что касается габаритов, то новый Air чуточку толще предыдущего: Air 2023 — 11,5 мм, а Air 2022 — 11,3 мм. На использовании и ощущениях это никак не скажется. А еще «пятнашка» ожидаемо тяжелее: 1,51 кг против 1,24 кг. Размеры Air 15: 34 x 23,7 см, против 30,4 x 21,5 см у Air M2.Дисплей MacBook Air 2023 имеет диагональ 15,3 дюйма и по качеству полностью идентичен MacBook Air 2022. Это IPS-матрица с разрешением 2880 х 1864 пикселя, что обеспечивает тот же показатель ppi, что в других Air. Яркость дисплея составляет 500 нит, это аналогично Air M2 и на 100 нит больше, чем в Air M1. По личному опыту могу сказать, что нередко этих 100 нит действительно не хватает, так что в плане дисплея здесь Air 2022 и 2023 выигрывают у Air 2020.Веб-камера в нашем сравнении подкачала только у MacBook Air 2020 — она здесь 720p. У двух других моделей «фронталка» получше, её разрешение составляет 1080p.Apple не заявляла о каких-то изменениях в процессоре Silicon M2, установленном в MacBook Air 15, а значит он будет работать точно так же, как Air 2022 . Это всё те же 8 производительных и 10 графических ядер, а также 16-ядерный нейронный движок и 8 Гб оперативной памяти в базе. Для MacBook Air 2022 и 2023 доступна версия с 24 Гб «оперативки»; для Air 2020 максимальным является объем в 16 Гб.Есть вероятность, что MacBook Air 2023 будет меньше греться. У него, как и у Air 2022, отсутствует активное охлаждение, но при этом размер корпуса гораздо больше — а значит увеличивается площадь пассивного рассеивания тепла. Как известно, у Air M2 2022 существуют некоторые проблемы с троттлингом ; у новинки можно ожидать чуть лучших результатов. У Air M1 2020 проблем с перегревом нет, но при этом сам чип несколько слабее, чем M2.Достоверной информации пока нет и быть не может, но учтите, что у Air 2023, скорее всего, будут те же самые проблемы с SSD , что у Air M2. Накопитель 256 Гб в базовой версии работает вдвое медленнее, чем SSD емкостью 512 Гб — это связано с количеством чипов памяти на самих дисках нового образца. Скорость SSD напрямую влияет на быстродействие системы, так что нюанс действительно важный. К слову, MacBook Air M1 не имеет этого недостатка: его SSD работают одинаково быстро во всех конфигурациях.MacBook Air 2023 и MacBook Air 2022 имеют по два USB-С-порта, разъем для наушников 3,5 мм, а также удобнейший магнитный зарядный порт MagSafe 3. В MacBook Air 2020 такого нет, а в остальном набор портов и интерфейсов аналогичен.Во всех трех MacBook Air установлен одинаковый модуль Wi-Fi 6 с поддержкой 802.11ax. А вот модули Bluetooth разные: 5.0 у Air 2020 и 5.3 у моделей с чипом М2. Все три модели поддерживают Thunderbolt и USB 4.Точная емкость аккумулятора нового MacBook Air 15 пока неизвестна, но Apple всё так же заявляет для него до 18 часов автономности, как и для двух предыдущих Air-ов. Действительно ли это так — покажет опыт использования, но Air 2020 и Air 2022 в смешанном режиме обеспечивают в среднем около 10-12 часов работы. Скорее всего, так будет и с «пятнашкой».Аудиосистема MacBook Air 15 существенно отличается от 13-дюймовых «собратьев». В новинке разместили шесть динамиков, включая низкочастотные, и систему подавления шумов.MacBook Air 2022 имеет четыре динамика, а MacBook Air 2020 — всего два. Однако на практике звук самой старой модели многим понравился больше: возможно, сказывается форма корпуса и плотность размещения внутренних компонентов. Качество звучания нового Air 15 можно будет оценить после выхода видеообзоров первых покупателей.Система из трех всенаправленных микрофонов аналогична во всех трех моделях.Для аутентификации пользователя в ультрабуках используется биометрический сканер Touch ID. Исходя из информации на сайте Apple, он совершенно одинаков во всех трех моделях.Если судить по промо-фотографиям от Apple, трекпад нового Air 15 будет существенно больше такового в 13-дюймовых моделях. Это очень хорошо: в работе трекпада много не бывает. В остальном же он аналогичен двум другим моделям. Клавиатура здесь такая же, как в MacBook Air 2022 — с увеличенным в размерах верхним рядом клавиш.О ценообразовании в России говорить сложно, тем более в случае с только что представленным девайсом. Если посмотреть на цены в США, то расклад такой:Новый Air 15 дороже предшественника на $200, или «вакуумные» 16 000 рублей. Эти деньги вы переплачиваете исключительно за диагональ: разницы в производительности и оснащении с Air 13 2022 не будет никакой. Вы получаете тот же самый Air со всеми его достоинствами и недостатками. Плюс два динамика не в счет. Узнать актуальную цену на MacBook Air M2 (2022) в России можно вот здесь Если вспомнить о «вечно молодом» MacBook Air M1 (2020), то он дешевле новинки на $300 или «вакуумные» 24 000 рублей. О разнице производительности в в повседневных задачах между M1 и M2 мы уже говорили ранее: на текущий момент они не очень сильно отличаются, при этом в базовой версии SSD на Air 2020 ведет себя лучше, чем на более новых ультрабуках. Да и в целом Air M1 спустя три года всё еще хорош и никак не проявляет свой возраст, а еще его очень легко найти по привлекательной цене — на том же «Яндекс Маркете» В остальном при выборе между этой «троицей» всё упирается в диагональ: если вам необходим ноутбук побольше не за все деньги мира, то MacBook Air 15 (2023) безальтарнативно ваш. Тот же самый аргумент применяется при вопросе о переходе с Air 13 на Air 15 — стоит это сделатьесли вам нужна бОльшая диагональ. Кстати, после покупки можно без проблем русифицировать клавиатуру ультрабука по нашему крутому гайду.