





В последней на данный момент 6-ой бета-версии iOS 14.5 появилась новая функция под названием «перекалибровка аккумулятора». На данный момент она доступна только на iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, однако в будущем скорее всего распространится на все поддерживаемые смартфоны Apple. Зачем же она нужна?Новая функция дает обновленные и более точные данные о максимальной емкости аккумулятора iPhone и доступности режима пиковой производительности, а также может исправить неожиданное выключение смартфона при низком уровне заряда АКБ. Более того, в редких случаях перекалибровка может привести к бесплатной замене батареи.Включать функцию не нужно — при установке iOS 14.5 beta 6 (и, скорее всего, релизной версии тоже) она заработает автоматически и будет собирать данные об аккумуляторе до нескольких недель. Отображаться информация об этом будет в Настройках > Аккумулятор > Состояние аккумулятора:После того, как перекалибровка закончится, никаких сообщений не будет — просто исчезнет уведомление о ней и появятся новые данные о максимальной емкости и пиковой производительности. Если же будут обнаружены какие-либо проблемы, информация об этом будет выведена в «Состоянии аккумулятора», причем временами это даст право на беслатную замену АКБ. В дальнейшем система будет повторять перекалибровку аккумулятора после прохождения определенного времени и (или) количества циклов разряда-заряда.