В сети начали появляться жалобы на новый баг в iOS 15 — он коснулся функции безопасности в iMessage. Об этом рассказали в профильном издании MacRumors.
Согласно источнику, речь идет о функции «Отчет о прочтении» в фирменном «яблочном» мессенджере iMessage («Сообщения»). Он позволяет включить статус «Прочитано» для своих и чужих сообщений в чате. Если он деактивирован, то оба собеседника видят только статус «Доставлено». По умолчанию этот параметр в iOS отключен, и при желании пользователь может включить его вручную.
Пользователи iPhone под управлением iOS 15 начали замечать, что статус «Прочитано» появляется в чатах iMessage независимо от положения переключателя этой функции. Проблема замечена только у некоторых владельцев iPhone, и пока непонятно, по какому принципу она проявляется. «Пострадавших» объединяет только один факт — у всех установлена та или иная версия iOS 15.
Судя по сообщениям, в некоторых случаях перезагрузка смартфона временно решает проблему со статусами сообщений, но позже она возвращается снова. Может показаться, что это пустяковый баг, однако в некоторых ситуациях он может поставить вас в неудобное положение.
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