Компанию Apple официально покинул Джефф Уилкосс, который отвечал за разработку SoC Silicon M. Об этом сообщает зарубежный профильный ресурс MacRumors со ссылкой на его собственное заявление в соцсетях.
Уилкосс проработал в Apple более восьми лет и всегда отвечал за наиболее важные процессы в области продуктов Mac. Ранее под его руководством был разработан чип безопасности T2, который стал важнейшим компонентом безопасности всех Mac и MacBook после 2018 года. Кроме того, тот самый SoC Apple Silicon M1, который вызвал столько шума и оставил другие корпорации на позициях догоняющих, тоже был создан под руководством Джеффа. Он же поспособствовал тому, чтобы переход компьютеров Mac с процессоров Intel на Silicon произошел вовремя.
Джефф Уилкосс работал в Intel с 2010 по 2013-й годы. Именно туда он уходит сейчас из Apple — Intel, по сути, переманила у «яблочной» компании ключевого специалиста по продуктам Mac. К слову, это происходит не впервые: ранее Intel уже наняла на работу нескольких бывших сотрудников компаний AMD и Nvidia.
Очевидно, что, привлекая к себе специалиста по SoC из Apple, Intel поставила цель создать своего конкурента чипам Silicon M. Ранее на презентации своих процессоров 12-го поколения компания уже попыталась представить их как «убийц» топового чипа M1 Max, но аргументация Intel вызвала вопросы у экспертов. Возможно, теперь Джефф Уилкосс поможет компании исправить ошибки и создать по-настоящему хороший SoC-чип для компьютеров.
Что касается Apple, то пока неизвестно, в какую сторону будет продвигаться разработка Silicon M. Не исключено, что мы увидим значительные перемены в политике компании. Ранее уход Джони Айва спровоцировал значительные конструктивные изменения в дизайне iPhone X — смартфоны Apple с 2018 года стали толще, благодаря чему удалось увеличить размеры аккумулятора и время автономной работы iPhone.
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