

Безопасный мессенджер Signal запустил криптовалютные платежи по всему миру. Об этом сообщает зарубежный ресурс Wired со ссылкой на официальный сайт мессенджера.



Разработчики Signal запустили возможность получать, хранить и пересылать криптовалюту MobileCoin прямо внутри мессенджера. По сути, он становится простейшим криптокошельком с доступом к транзакциям.



Signal позиционируется как максимально безопасная и защищенная от слежки альтернатива популярным мессенджерам ( вроде WhatsApp или Telegram ). Его создатели утверждают, что не собирают никаких данных о пользователях Signal, а абсолютно все чаты в нём защищены сквозным шифрованием. Мессенджер существует на добровольные пожертвования.





