Безопасный мессенджер Signal запустил криптовалютные платежи по всему миру. Об этом сообщает зарубежный ресурс Wired со ссылкой на официальный сайт мессенджера.
Разработчики Signal запустили возможность получать, хранить и пересылать криптовалюту MobileCoin прямо внутри мессенджера. По сути, он становится простейшим криптокошельком с доступом к транзакциям.
Signal позиционируется как максимально безопасная и защищенная от слежки альтернатива популярным мессенджерам (вроде WhatsApp или Telegram). Его создатели утверждают, что не собирают никаких данных о пользователях Signal, а абсолютно все чаты в нём защищены сквозным шифрованием. Мессенджер существует на добровольные пожертвования.
Чтобы открыть свой кошелек, нужно войти в приложение Signal, нажать на свою аватарку и выбрать «Платежи (beta)». В результате вы попадаете на приветственную страницу платежей Signal. На ней можно коротко ознакомиться с сутью функции: что такое MobileCoin, как ими пользоваться и с какими рисками это сопряжено. Чтобы открыть кошелек, нажмите «Активировать платежи». Важно: мессенджер не позволит зарегистрировать кошелек, если ваш аккаунт Signal не защищен пин-кодом.
Перед открытием кошелька мессенджер предупредит вас, что функция платежей находится в бета-статусе — это означает, что в системе возможны сбои или нестабильная работа, в результате чего не исключена потеря средств.
Зарегистрировав кошелек, вы попадаете на его главную страницу. Здесь можно увидеть текущий баланс, кнопки «Пополнить» и «Отправить», а также некоторые поясняющие статьи и технические разделы. Судя по всему, конвертировать обычные деньги в MobileCoin прямо в Signal не получится — «крипту» нужно будет обменять на бирже, после чего отправить в свой кошелек.
Ранее Павел Дуров собирался запустить свою криптовалюту и платежную систему TON на базе платформы Telegram, и даже собрал инвестиции для этой цели. Однако обстоятельства сложились не в его пользу и проект был закрыт. Сейчас Павел пошел по другому пути и постепенно начинает монетизировать сам Telegram, балансируя между получением дохода и сохранением лояльности пользователей мессенджера.
Перед открытием кошелька мессенджер предупредит вас, что функция платежей находится в бета-статусе — это означает, что в системе возможны сбои или нестабильная работа, в результате чего не исключена потеря средств.
Зарегистрировав кошелек, вы попадаете на его главную страницу. Здесь можно увидеть текущий баланс, кнопки «Пополнить» и «Отправить», а также некоторые поясняющие статьи и технические разделы. Судя по всему, конвертировать обычные деньги в MobileCoin прямо в Signal не получится — «крипту» нужно будет обменять на бирже, после чего отправить в свой кошелек.
Ранее Павел Дуров собирался запустить свою криптовалюту и платежную систему TON на базе платформы Telegram, и даже собрал инвестиции для этой цели. Однако обстоятельства сложились не в его пользу и проект был закрыт. Сейчас Павел пошел по другому пути и постепенно начинает монетизировать сам Telegram, балансируя между получением дохода и сохранением лояльности пользователей мессенджера.
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Пашку никто не пустит на такие жирные денежные потоки, особенно без возможности контролировать деятельность Дурова.