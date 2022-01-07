iPhone 14 Pro


В сети появились новые утечки, касающиеся редизайна будущей линейки iPhone 14. Об этом рассказали в зарубежном издании MacRumors со ссылкой на инсайдеров.

Ранее мы уже рассказывали о том, что многие инсайдеры и аналитики предсказывают исчезновение «моноброви» в iPhone 2022 года. Они считают, что «челка» сохранится в более бюджетных iPhone 14 и iPhone 14 Max, а вот Pro-версии этих смартфонов избавятся от этого элемента — вместо «моноброви» мы можем увидеть вырез-«фасолину». Однако открытым остается вопрос: а где же разместится блок сенсоров Face ID? «Фасолина» явно слишком мала для него, и, похоже, будет включать в себя лишь датчики света и цвета, а также фронтальную камеру. 




На этот вопрос весьма необычный ответ предоставил инсайдер с ником @dylandkt — он разместил пост в своем Twitter-аккаунте. По его словам, Apple может спрятать сканер лица Face ID прямо под дисплей. К слову, подобное мнение ранее высказывал более известный и авторитетный инсайдер Росс Янг, который уже неоднократно доказывал свою надежность. Например, в прошлом году он точно предсказал сканер Touch ID в кнопке Power на новом iPad mini 6. 

В своем сообщении @dylandkt заверяет, что размещение Face ID под дисплеем никак не повлияет на его надежность и скорость работы. Он не приводит никаких обоснований этому утверждению, а сомнения действительно могут возникнуть. Face ID является довольно точным модулем, в отличие от системы распознавания при помощи фронтальных камер. Изображение на дисплее вполне способно помешать точному распознаванию лица владельца iPhone 14 Pro.

Возможно, Apple каким-то образом решит это затруднение. Например, в момент сканирования лица часть изображения на дисплее прямо над Face ID может отключаться. Остается надеяться, что компания не понизит точность распознавания ради редизайна iPhone 14 Pro. 



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

MacRumors MacRumors

Ссылки по теме:

iPhone 15 получит камеру, которую ждали все. На Android такая уже есть iPhone 15 получит камеру, которую ждали все. На Android такая уже есть

Стало известно, когда Apple полностью откажется от Intel. И даже начнет продавать ей чипы Стало известно, когда Apple полностью откажется от Intel. И даже начнет продавать ей чипы

В сеть утекли крутые новости о Silicon M2 и Apple A16 В сеть утекли крутые новости о Silicon M2 и Apple A16