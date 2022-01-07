В сети появились новые утечки, касающиеся редизайна будущей линейки iPhone 14. Об этом рассказали в зарубежном издании MacRumors со ссылкой на инсайдеров.
Ранее мы уже рассказывали о том, что многие инсайдеры и аналитики предсказывают исчезновение «моноброви» в iPhone 2022 года. Они считают, что «челка» сохранится в более бюджетных iPhone 14 и iPhone 14 Max, а вот Pro-версии этих смартфонов избавятся от этого элемента — вместо «моноброви» мы можем увидеть вырез-«фасолину». Однако открытым остается вопрос: а где же разместится блок сенсоров Face ID? «Фасолина» явно слишком мала для него, и, похоже, будет включать в себя лишь датчики света и цвета, а также фронтальную камеру.
I am able to corroborate information regarding a hole punch camera for the pro models of the iPhone 14. Face ID hardware will be placed under the display. As a reassurance to any concerns, the functionality of these sensors have not been negatively affected by this change.— Dylan (@dylandkt) January 6, 2022
На этот вопрос весьма необычный ответ предоставил инсайдер с ником @dylandkt — он разместил пост в своем Twitter-аккаунте. По его словам, Apple может спрятать сканер лица Face ID прямо под дисплей. К слову, подобное мнение ранее высказывал более известный и авторитетный инсайдер Росс Янг, который уже неоднократно доказывал свою надежность. Например, в прошлом году он точно предсказал сканер Touch ID в кнопке Power на новом iPad mini 6.
В своем сообщении @dylandkt заверяет, что размещение Face ID под дисплеем никак не повлияет на его надежность и скорость работы. Он не приводит никаких обоснований этому утверждению, а сомнения действительно могут возникнуть. Face ID является довольно точным модулем, в отличие от системы распознавания при помощи фронтальных камер. Изображение на дисплее вполне способно помешать точному распознаванию лица владельца iPhone 14 Pro.
Возможно, Apple каким-то образом решит это затруднение. Например, в момент сканирования лица часть изображения на дисплее прямо над Face ID может отключаться. Остается надеяться, что компания не понизит точность распознавания ради редизайна iPhone 14 Pro.
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