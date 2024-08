В iOS 18.1 появились сводки уведомлений с легендарной фразой Стива Джобса

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

В третьей бета-версии iOS 18.1 Apple добавила новые функции Apple Intelligence для уведомлений. Функция сводки уведомлений, которая ранее была доступна только для нативных приложений «Почта» и «Сообщения», теперь работает со сторонними приложениями.Сразу после обновления появляется новый экран приветствия с настройкой Apple Intelligence. В нескольких карточках Apple объясняет, как они работают. Однако преданные фанаты компании однозначно заметят фразу из рекламной кампании Think different, которую произносил сам Стив Джобс.В качестве примера на карточке «сводки уведомлений» указан полный текст: «Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently». А в сокращении мы видим вариант: «поэма о людях, которые думают иначе».К слову, это стихотворение написали Роб Силтанен и Ли Клоу, но многие ошибочно приписывают её Стиву Джобсу. Поэма была частью знаковой рекламной кампании Apple Think different в конце 90-х. Самое смешное, что изначально Стив Джобс его ненавидел, хотя позже он изменил свое мнение.Напомним, релиз iOS 18.1 ожидается в октябре.