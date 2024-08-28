В iOS 18.1 появились сводки уведомлений с легендарной фразой Стива Джобса

В третьей бета-версии iOS 18.1 Apple добавила новые функции Apple Intelligence для уведомлений. Функция сводки уведомлений, которая ранее была доступна только для нативных приложений «Почта» и «Сообщения», теперь работает со сторонними приложениями.
Сразу после обновления появляется новый экран приветствия с настройкой Apple Intelligence. В нескольких карточках Apple объясняет, как они работают. Однако преданные фанаты компании однозначно заметят фразу из рекламной кампании Think different, которую произносил сам Стив Джобс.
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В качестве примера на карточке «сводки уведомлений» указан полный текст: «Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently». А в сокращении мы видим вариант: «поэма о людях, которые думают иначе».
К слову, это стихотворение написали Роб Силтанен и Ли Клоу, но многие ошибочно приписывают её Стиву Джобсу. Поэма была частью знаковой рекламной кампании Apple Think different в конце 90-х. Самое смешное, что изначально Стив Джобс его ненавидел, хотя позже он изменил свое мнение.
Напомним, релиз iOS 18.1 ожидается в октябре.