В iOS 18.1 появились сводки уведомлений с легендарной фразой Стива Джобса

Фархад
iOS 18.1

В третьей бета-версии iOS 18.1 Apple добавила новые функции Apple Intelligence для уведомлений. Функция сводки уведомлений, которая ранее была доступна только для нативных приложений «Почта» и «Сообщения», теперь работает со сторонними приложениями.

Сразу после обновления появляется новый экран приветствия с настройкой Apple Intelligence. В нескольких карточках Apple объясняет, как они работают. Однако преданные фанаты компании однозначно заметят фразу из рекламной кампании Think different, которую произносил сам Стив Джобс.

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В качестве примера на карточке «сводки уведомлений» указан полный текст: «Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently». А в сокращении мы видим вариант: «поэма о людях, которые думают иначе».

iOS 18.1

К слову, это стихотворение написали Роб Силтанен и Ли Клоу, но многие ошибочно приписывают её Стиву Джобсу. Поэма была частью знаковой рекламной кампании Apple Think different в конце 90-х. Самое смешное, что изначально Стив Джобс его ненавидел, хотя позже он изменил свое мнение.

Напомним, релиз iOS 18.1 ожидается в октябре.


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Gabriel
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Вчера в 22:13
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