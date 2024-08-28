Apple выпустила iOS 18.1 beta 3 для iPhone 15 Pro

Фархад
18.1

Вслед за восьмыми тестовыми сборками iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, macOS 15 Sequoia и tvOS 18, Apple выпустила третьи бета-версии iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS 15.1.

Все эти бета-версии с индексом хх.1 доступны только на iPhone 15 Pro, ‌iPhone 15 Pro‌ Max, а также на iPad и Mac с чипами Apple M-серии. Основные нововведения в этих сборках связаны с нейросетевыми функциями Apple Intelligence. Из нового в третьих бетах — удаление нежелательных объектов на фото. Функция работает довольно просто — нужно обвести лишний предмет на снимке, а затем нажать на кнопку удаления. Нейросеть удалит его и заполнит пустое пространство.

Apple утверждает, что функция Clean Up использует несколько моделей машинного обучения для обнаружения отвлекающих факторов, определения границ объекта, а затем плавного заполнения области, включая тени или отражения объекта.

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Ожидается, что общедоступные сборки iOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1 выйдут в октябре.
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