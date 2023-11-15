В Китае запустили самый быстрый в мире интернет

Между Пекином, Уханем и Гуанчжоу была запущена магистральная оптоволоконная сеть, которая позволяет передавать данные со скоростью до 1,2 терабита в секунду. Такой скорости достаточно для того, чтобы всего за одну секунду скопировать 150 фильмов с разрешением HD.
Линия протяжённостью более 3 тысяч километров была спроектирована и построена специалистами из Университета Цинхуа, сотового оператора China Mobile, производителя телеком-оборудования Huawei Technologies и образовательной сетью Cernet Corporation. В скором времени эта сеть будет введена в эксплуатацию китайскими провайдерами интернета.
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Не исключено, что сеть, обеспечивающая такую же скорость, скоро появится в США. В настоящее время она испытывается оператором Verizon совместно с компанией Cisco. До сих пор самые скоростные сети связи работают с шириной потока до 400 Гбит/с, то есть в три раза медленнее.