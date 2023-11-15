В Китае запустили самый быстрый в мире интернет

Александр


Между Пекином, Уханем и Гуанчжоу была запущена магистральная оптоволоконная сеть, которая позволяет передавать данные со скоростью до 1,2 терабита в секунду. Такой скорости достаточно для того, чтобы всего за одну секунду скопировать 150 фильмов с разрешением HD.

Линия протяжённостью более 3 тысяч километров была спроектирована и построена специалистами из Университета Цинхуа, сотового оператора China Mobile, производителя телеком-оборудования Huawei Technologies и образовательной сетью Cernet Corporation. В скором времени эта сеть будет введена в эксплуатацию китайскими провайдерами интернета.

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Не исключено, что сеть, обеспечивающая такую же скорость, скоро появится в США. В настоящее время она испытывается оператором Verizon совместно с компанией Cisco. До сих пор самые скоростные сети связи работают с шириной потока до 400 Гбит/с, то есть в три раза медленнее.
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Комментарии

tellurian
+4800
tellurian
Вот это круто. Надо теперь из Китая в Москву дотянуть. Чтобы задержки уменьшить.
Сегодня в 17:21
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Misha Gynin
–29
Misha Gynin
Не интернет а линию связи, и это еще не самая быстрая в мире, просто самая быстрая при такой протяженности, а если еще на Китай смотреть то там взяточникам руки отрубают....
Сегодня в 17:35
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