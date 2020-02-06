New “head pointer” accessibility feature in 10.15.4. Control the cursor with head movements. pic.twitter.com/VJuZ2JR503 — Guilherme Rambo (@_inside) February 5, 2020

В первой бета-версии macOS Catalina 10.15.4 для разработчиков, помимо ограничений экранного времени, появилась новая функция, которая позволяет управлять курсором с помощью движений головы. Новая возможность работает с помощью камеры Mac.Новинку обнаружил бразильский разработчик и участник форума 9to5Mac Гильерме Рэмбо. Новая настройка Head Pointer появилась в разделе «Универсальный доступ». Вероятно, этот инструмент был создан для помощи людям с ограниченными возможностями.По словам Рэмбо, среди доступных опций в распоряжении пользователей появятся настройки скорости указателя, ввода и перемещения курсора. Например, можно установить настройки таким образом, чтобы указатель всегда следовал за движениями вашей головы.По умолчанию Head Pointer отслеживает данные о перемещении головы со встроенной камеры Mac, но имеется возможность выбрать другое устройство, щелкнув по выпадающему меню в разделе «Камера». Таким образом можно использовать внешнюю камеру вместо встроенной. Также имеется возможность создания горячих клавиш для включения или отключения новой функции.