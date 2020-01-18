Asphalt 9: Legends для macOS должна была увидеть свет до конца 2019 года, но разработчики затянули с выпуском. Аркадная гоночная игра была портирована с помощью технологии Catalyst, теперь она доступна бесплатно в магазине Mac App Store.
Девятая часть знаменитой гоночной серии уже хорошо знакома пользователям iOS и Android, а теперь в нее смогут поиграть владельцы Mac. Apple использовала Asphalt 9: Legends для продвижения операционной системы macOS Catalina с поддержкой инструментов Catalyst, которые упрощают для разработчиков портирование их приложений и игр на десктопную ОС компании.
Студия Gameloft сообщила о задержке релиза в октябре 2019 года. Некоторые разработчики остались недовольны работой с Catalyst. Основной проблемой называется необходимость пользователям дважды приобретать один и тот же продукт, чтобы получить его на мобильной и настольной операционных системах. Задержка релиза Asphalt 9: Legends была необходима разработчикам для улучшения качества игра, но, судя по отзывам, дополнительное время не особо помогло игре.
В Mac App Store пользователи жалуются на низкую производительность, а также на чрезмерный шум работы систем охлаждений во время запуска и работы игры.
Напомним, в Asphalt 9: Legends представлен огромный выбор реальных спорткаров от всемирно известных производителей: Ferrari, Porsche, Lamborghini и W Motors. В игре вам предстоит собрать более 60 самых выдающихся монстров скорости. В каждой модели скрупулезно воссозданы мельчайшие детали оригинального автомобиля. Также имеется возможность кастомизации своего автопарка.
Девятая часть знаменитой гоночной серии уже хорошо знакома пользователям iOS и Android, а теперь в нее смогут поиграть владельцы Mac. Apple использовала Asphalt 9: Legends для продвижения операционной системы macOS Catalina с поддержкой инструментов Catalyst, которые упрощают для разработчиков портирование их приложений и игр на десктопную ОС компании.
Студия Gameloft сообщила о задержке релиза в октябре 2019 года. Некоторые разработчики остались недовольны работой с Catalyst. Основной проблемой называется необходимость пользователям дважды приобретать один и тот же продукт, чтобы получить его на мобильной и настольной операционных системах. Задержка релиза Asphalt 9: Legends была необходима разработчикам для улучшения качества игра, но, судя по отзывам, дополнительное время не особо помогло игре.
В Mac App Store пользователи жалуются на низкую производительность, а также на чрезмерный шум работы систем охлаждений во время запуска и работы игры.
Напомним, в Asphalt 9: Legends представлен огромный выбор реальных спорткаров от всемирно известных производителей: Ferrari, Porsche, Lamborghini и W Motors. В игре вам предстоит собрать более 60 самых выдающихся монстров скорости. В каждой модели скрупулезно воссозданы мельчайшие детали оригинального автомобиля. Также имеется возможность кастомизации своего автопарка.
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Вам на мак хоть какую-то игру запилили, радоваться надо