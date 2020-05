В магазине цифровой дистрибуции GOG.COM началась тематическая распродажа игр про «зомби-апокалипсис». Как и всегда собрали для вас все самые интересные предложения.

The Walking Dead: Season за 339 р. вместо 449



The Walking Dead – серия из пяти игр по мотивам прославленных комиксов Роберта Киркмана «Ходячие мертвецы». Играйте за осужденного преступника Ли Эверетта, которому зомби-апокалипсис подарил шанс исправиться. Возможно, в этом аду, где мертвые восстали из могил, а живые готовы на все, чтобы спастись, ему удастся искупить вину, защищая сироту по имени Клементина.

Undead Horde за 199 р. вместо 392



Станьте некромантом и поднимайте мертвых! Undead Horde — это некромантский экшн с элементам ролевой игры, стратегии и слешера. Сражайтесь с живыми — это они отправили некромантов и служащую им нежить в изгнание. Воскрешайте из мертвых всех, кого убиваете, и призывайте в свою армию нежити до 100 бойцов. В зависимости от ваших приказов ваша армия будет следовать за вами или атаковать.

Deadlight: Director's Cut за 59 р. вместо 279



Нашествие зомби убило всякую надежду на возвращение к нормальной жизни, теперь речь идет только о выживании. Бегайте и прячьтесь в этом неповторимом, грязном, разрушенном мире и пробивайтесь с боем через толпы мертвецов, помогая Рэндоллу найти семью.

Dying Light: The Following – Enhanced Edition за 392 р. вместо 1 299



Это экшен от первого лица с элементами выживания, действие которого происходит в огромном открытом мире. Днем вы бродите по городу, опустошенному загадочной эпидемией, пытаясь найти припасы и изготовить оружие, чтобы одолеть полчища кровожадных врагов, порожденных чумой. Ночью зараженные становятся сильнее, но еще опаснее для вас ночные хищники, выходящие на поиск добычи из своего логова.



За всеми остальными играми распродажи вы можете ознакомиться здесь.