В Microsoft Edge появилась сверхполезная настройка. Жаль, что разработчики Chrome и Safari не додумались до такого

В Canary-версии Microsoft Edge появилась новая настройка. Пользователь может ограничивать потребление браузером оперативной памяти, что положительно скажется на стабильности работы других программ.
В разделе управления производительностью можно выбрать, какой объём ОЗУ может выделяться браузеру — от 1 ГБ до всей доступной памяти. Также можно указать, когда будет применяться этот лимит — всегда или только во время запуска игр. Благодаря этому нововведению теперь не обязательно закрывать браузер в те моменты, когда нужно запустить ресурсоёмкое приложение или игру, поскольку он не будет сильно расходовать ресурсы.
Эта настройка особенно полезна для обладателей слабых компьютеров и ноутбуков с небольшим объёмом ОЗУ, но также пригодится владельцам высокопроизводительных машин, поскольку их приобретают или собирают как раз для того, чтобы пользоваться ими было максимально комфортно, а лишние тормоза, возникающие из-за нехватки памяти, этому мешают.
В настоящее время это нововведение доступно не всем пользователям Canary-версии Microsoft Edge, а лишь некоторым. Спустя какое-то время оно будет добавлено в релизную сборку браузера и появится на всех компьютерах с Windows 10 и 11.
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