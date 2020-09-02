В ближайшее время система будет активно развиваться в части сервисов для пассажиров. В частности, ввода системы FacePay, с помощью нее можно будет по скану лица оплачивать проезд. Сейчас мы проверяем ее вместе с нашими банковскими партнерами. Планируем завершить один из этапов испытаний к 1 октября — и сразу расскажем о промежуточных итогах.







Департамент транспорта Москвы объявил о начале испытаний системы FacePay, которая позволит оплачивать поездки в метро с помощью сканера лиц. Она будет запущена в тестовом режиме с 1 октября.В московском метрополитене также появится система видеонаблюдения, которая будет отслеживать нагруженность станций и поездов. Эта информация появится в городских мобильных приложениях, чтобы пассажиры смогли выбрать наиболее загруженные вагоны (а это важно в период пандемии коронавируса). Подобные системы тестируются в крупных городах других стран, в том числе в Лондоне и Пекине. Когда она будет запущена в Москве, пока неизвестно.