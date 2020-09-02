Департамент транспорта Москвы объявил о начале испытаний системы FacePay, которая позволит оплачивать поездки в метро с помощью сканера лиц. Она будет запущена в тестовом режиме с 1 октября.
В ближайшее время система будет активно развиваться в части сервисов для пассажиров. В частности, ввода системы FacePay, с помощью нее можно будет по скану лица оплачивать проезд. Сейчас мы проверяем ее вместе с нашими банковскими партнерами. Планируем завершить один из этапов испытаний к 1 октября — и сразу расскажем о промежуточных итогах.
В московском метрополитене также появится система видеонаблюдения, которая будет отслеживать нагруженность станций и поездов. Эта информация появится в городских мобильных приложениях, чтобы пассажиры смогли выбрать наиболее загруженные вагоны (а это важно в период пандемии коронавируса). Подобные системы тестируются в крупных городах других стран, в том числе в Лондоне и Пекине. Когда она будет запущена в Москве, пока неизвестно.
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Источник:
«Мордой не вышел для дел благородных», но войти в метро в самый раз.
И даже выйти)
А зачем нам их выбирать? Особенно в период пандемии. Может, что бы пассажиры могли выбрать наиболее разгруженные или свободные вагоны? А то не логично как-то...
«избегать наиболее загруженные вагоны»
(обходить, не входить в)
Вариантов много, Саша...
Читай статьи свои перед публикацией. Вы не красиво поступаете с читателями.
Позор, когда автора исправляют его читатели...
Я никогда ничего против вас не говорил, но за столько лет, уже надоело. И я начинаю принимать сторону людей, которые возмущаются вашими публикациями.