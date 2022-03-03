В Москве и Санкт-Петербурге ввели значительные послабления в отношении мер коронавирусной безопасности. Об этом сообщают несколько российских СМИ.
Согласно источникам, в Москве с 3 марта 2022 года больше не требуется предоставлять для проверки QR-код о пройденной вакцинации, ПЦР-тесте или перенесенной болезни — указ уже подписан мэром города Сергеем Собяниным. Помимо этого, снимаются все ограничения на посещение заведений общепита — кафе, ресторанов, столовых — а также культурных заведений вроде музеев, театров, концертов и спортивных мероприятий.
Послабления затронули и пожилых москвичей: люди старше 60 лет с хроническими заболеваниями больше не обязаны находиться дома в самоизоляции, это требование превратилось в рекомендацию.
Ранее похожие меры были приняты в Санкт-Петербурге: 2 марта 2022 года Александр Беглов подписал соответствующие документы. Согласно им, с 4 марта 2022 года в Питере отменяется проверка любых «ковидных» QR-кодов при посещении кафе, гостиниц, торговых и фитнес центров, кинотеатров. Режим самоизоляции для людей старше 60 лет также отменяется. Кроме того, разрешены массовые мероприятия: до 100 человек можно собрать без согласования с властями, а до 2000 — с согласованием. Максимальное количество людей в общественных заведениях теперь не ограничивается. Единственное ограничение в Санкт-Петербурге — масочный режим, который пока продлен до 30 апреля. Судя по всему, в Москве он также сохраняется.
Есть вероятность, что вслед за Москвой и Питером коронавирусные ограничения начнут снимать и в других регионах.
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А в Москве и/или других городах что с масочным режимом?