



Мэрия Москвы с 19 июля отменила требование предъявлять QR-коды при посещении ресторанов, кафе и других публичных заведений. Такими кодами граждане подтверждали вакцинацию или то, что недавно перенесли COVID и не могут заразить коронавирусом других людей.



Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отмена QR-кодов связана успешной программой вакцинации. За последний месяц около двух миллионов москвичей сделали прививки, в том числе из-за того, что без вакцинации нельзя посещать рестораны. Клиентам без QR-кодов предлагали еду навынос. По данным РБК, выручка ресторанов в последние недели снизилась примерно в два раза.



Власти Москвы также рассказали, что большинство предприятий выполнили требование о вакцинации 60% сотрудников.



Требование предъявлять QR-коды при посещении предприятий общественного питания действовало с 28 июня. Получить код можно на Госуслугах после обращения за врачебной помощью или прохождения вакцинации.







