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Мэрия Москвы с 19 июля отменила требование предъявлять QR-коды при посещении ресторанов, кафе и других публичных заведений. Такими кодами граждане подтверждали вакцинацию или то, что недавно перенесли COVID и не могут заразить коронавирусом других людей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отмена QR-кодов связана успешной программой вакцинации. За последний месяц около двух миллионов москвичей сделали прививки, в том числе из-за того, что без вакцинации нельзя посещать рестораны. Клиентам без QR-кодов предлагали еду навынос. По данным РБК, выручка ресторанов в последние недели снизилась примерно в два раза.

Власти Москвы также рассказали, что большинство предприятий выполнили требование о вакцинации 60% сотрудников. 

Требование предъявлять QR-коды при посещении предприятий общественного питания действовало с 28 июня. Получить код можно на Госуслугах после обращения за врачебной помощью или прохождения вакцинации.



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