В Москве появился беспилотный трамвай. Где найти и как прокатится

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Сейчас автономный транспорт «заучивает» маршрут № 10 от улицы Кулакова до станции метро «Щукинская» и готовится стать самостоятельным.В Дептрансе Москвы отметили, что данные испытания лишь первый этап. Трамвай контролируется водителем и курсирует по маршруту без пассажиров. Однако в пределах депо система управляется без помощи человека. В этом ему помогают современные лидары с круговым обзором.Второй этап планируют запустить до конца 2024 года. Трамвай начнет полностью управлять процессом движения, а водитель будет для подстраховки. На финальном этапе, до конца 2025 года, транспорт станет полностью беспилотным и сможет свободно перевозить пассажиров.По прогнозам мэрии Москвы к 2027 году около 80% трамваев перейдут на автономное управление.