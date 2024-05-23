В Москве появился беспилотный трамвай. Где найти и как прокатится

Артем
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Сейчас автономный транспорт «заучивает» маршрут № 10 от улицы Кулакова до станции метро «Щукинская» и готовится стать самостоятельным.

В Дептрансе Москвы отметили, что данные испытания лишь первый этап. Трамвай контролируется водителем и курсирует по маршруту без пассажиров. Однако в пределах депо система управляется без помощи человека. В этом ему помогают современные лидары с круговым обзором.



Второй этап планируют запустить до конца 2024 года. Трамвай начнет полностью управлять процессом движения, а водитель будет для подстраховки. На финальном этапе, до конца 2025 года, транспорт станет полностью беспилотным и сможет свободно перевозить пассажиров. 

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По прогнозам мэрии Москвы к 2027 году около 80% трамваев перейдут на автономное управление.
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Источник:
Telegram
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Комментарии

+1
tree
Скажите зачем вставлять ролик, если при его воспроизведении сразу вылетает приложение?
2 часа назад в 22:56
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