Как создать виртуальную «Тройку» и оплачивать проезд со смартфона

Артем
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Пока данная возможность есть только у жителей Москвы.

Как сообщает мэр Москвы Сергей Собянин, теперь жители и гости столицы могут оплачивать проезд в транспорте виртуальной «Тройкой». 

«Для лучшего сервиса пассажиров запускаем несколько проектов. Это удаленное пополнение «Тройки». Это виртуальная «Тройка», когда можно без карточки, уже по телефону проходить во всех видах транспорта. И по биометрии можно проходить уже не только в метро, но и на МЦД.»

Вот как это сделать:

  • Авторизуемся в приложении «Метро Москвы»;
  • На нижней панели выбираем третий пункт;
  • Сверху жмем «+» и выбираем «Виртуальная Тройка»;
  • Подтверждаем способ оплаты, вводим нужную сумму для пополнения или выбираем тип билета;
  • Подтверждаем и пользуемся.

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Сервис доступен как пользователям iOS и Android.
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Источник:
Агентство Москва
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