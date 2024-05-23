Как создать виртуальную «Тройку» и оплачивать проезд со смартфона

Пока данная возможность есть только у жителей Москвы.
Как сообщает мэр Москвы Сергей Собянин, теперь жители и гости столицы могут оплачивать проезд в транспорте виртуальной «Тройкой».
«Для лучшего сервиса пассажиров запускаем несколько проектов. Это удаленное пополнение «Тройки». Это виртуальная «Тройка», когда можно без карточки, уже по телефону проходить во всех видах транспорта. И по биометрии можно проходить уже не только в метро, но и на МЦД.»
Вот как это сделать:
- Авторизуемся в приложении «Метро Москвы»;
- На нижней панели выбираем третий пункт;
- Сверху жмем «+» и выбираем «Виртуальная Тройка»;
- Подтверждаем способ оплаты, вводим нужную сумму для пополнения или выбираем тип билета;
- Подтверждаем и пользуемся.
Сервис доступен как пользователям iOS и Android.