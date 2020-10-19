На прошедшей неделе московские чиновники ввели ограничительные меры, призванные сдержать новую волну коронавируса. Бары, дискотеки и другие увеселительные заведения обязаны «чекинить» всех своих посетителей — просить их отсканировать специальный QR-код или отправлять SMS на короткий номер. Это нужно для того, чтобы точно знать, кто посетил то или иное место в определённое время. Если будет выявлен заражённый, медики смогут провести тесты у всех, с кем он контактировал, и поместить их на карантин.
На этот шаг чиновники пошли после общения с владельцами баров и дискотек — те попросили не закрывать заведения, а вместо этого фиксировать всех, кто их посещает. За отказ использовать систему отслеживания по QR и SMS организациям грозит штраф от трёхсот тысяч до полумиллиона рублей, а посетителей, отказывающихся сканировать код или отправлять SMS пока не штрафуют. Это гораздо более мягкая мера полному закрытию, благодаря которой заведения не понесут убытки.
По словам главы департамента торговли и услуг мэрии Москвы Алексея Немерюка, московские чиновники собираются распространить систему чекинов на некоторые виды заведений в других отраслях, в том числе на рестораны, салоны красоты и непродовольственные магазины.
«Если система чекинов хорошо будет воспринята сообществом, москвичами, гостями столицы, мы выйдем на некий стабильный уровень количества выявленных заболевших, количества госпитализаций, и мы в спокойном режиме пройдем. Но это надо опробовать. Если система заработает, то возможно, что и другие отрасли присоединятся к ней — те же салоны красоты, магазины непродовольственные, либо рестораторы, — сказал Немерюк. — На мой взгляд, это некая альтернатива полному закрытию».
В первой половине года ограничения в Москве были гораздо более жёсткими: были закрыты многие магазины и организации, оказывающие услуги, а горожанам приходилось получать пропуск на передвижение на любом виде транспорта. При этом передвижение пешком не было ограничено настолько сильно, но выходить из дома можно было лишь в строго определённых случаях.
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в своем блоге ответы на вопросы о том, какие меры могут быть предприняты в дальнейшем для борьбы с распространением коронавируса. По его словам, чиновники не готовы пойти на крайние меры, например, «введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий». Мэр считает подобные ограничения абсолютно неприемлемыми, а оптимальная стратегия, по его мнению заключается в том, чтобы «найти средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер».
В настоящее время примерно 6,5 миллиона человек или 50% жителей Москвы остаются дома, либо могут ездить на работу без риска заболеть. Ограничения введены для лиц старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями, а школьники с 6 по 11 классы и некоторые студенты переведены на дистанционное обучение с использованием видеочатов Microsoft Teams и Zoom.
Осенняя пандемия оказалась гораздо масштабнее весенне-летней. С начала октября случаев выявления заражения COVID-19 больше, чем на пике в мае — до 16 тысяч ежедневно. Возможно, это связано с тем, что сейчас проводится гораздо больше тестов.
Наибольшее число заражений, как и прежде, фиксируется в Москве. Собянин объясняет это тем, что в Москве проживает «в 10 раз больше людей, чем в среднем российском регионе», а объём тестирования один «из самых высоких в России и среди городов мира». В то же время по количеству госпитализаций и ковидных пневмоний этот город находится на 30-40-м месте.
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