С 15 апреля в Москве и Московской области передвигаться на любом виде транспорта можно будет только при наличии специального пропуска с указанием даты действия и цели поездки. Тем самым власти надеются сдержать распространение коронавируса COVID-19, которым по всему миру заразилось уже около 2 миллионов людей.
Цифровой пропуск можно получить несколькими способами, но ни один из них не работает как должен.
Запущенный мэрией Москвы сервис на сайте nedoma.mos.ru работает с перебоями, залогиниться на него с учётной записью «Госуслуг» получается не у всех. Информационный департамент Москвы заявил, что портал подвергается DDoS-атакам, в том числе с зарубежных компьютеров и серверов. И действительно, на сайте JoyReactor обсуждались атаки на этот ресурс с целью вывести его из строя.
Получить пропуск по номеру телефона правительства Москвы тоже оказалось трудно. На линии работает около тысячи операторов, но они не справляются с обработкой поступающих заявок, поэтому звонящим приходится подолгу висеть на линии.
Оформить пропуск по SMS также проблематично. Некоторые операторы не успели согласовать с властями обработку заявок, из-за чего часть абонентов, отправивших сообщения на короткий номер, оказались подписаны на платные услуги. Кроме того, некоторые граждане отправляют на номер 0250 произвольный текст (например, «дайте мне пропуск»), из-за чего их заявки не обрабатываются. Как выяснила «Русская служба Би-би-си», даже если соблюсти шаблон заполнения заявки по SMS, ответное сообщение приходит лишь спустя пару часов.
На минувших выходных Минкомсвязь разместила в Play Маркете и App Store приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус», не пояснив, для кого оно предназначено. Позже ведомство выступило с разъяснением, что это приложение будет использоваться не в Москве, а в Московской области, а в дальнейшем, возможно, в других регионах, администрации которых решат ввести пропускной режим. Неразберихи добавил тот факт, что приложение предлагает получить пропуск на выход из дома, хотя пешеходы не обязаны оформлять его.
Проверять наличие и действительность пропусков у жителей Москвы и Московской области будут в том числе сервисы такси в момент приёма заявки. Правда, тогда им придётся обрабатывать персональные данные граждан, в том числе сведения о паспортах, и местах проживания и работы, а такое право им не предоставлено законодательно.
Вокруг ситуации с выдачей пропусков активизировались мошенники. Например, появились сайты, предлагающие сгенерировать цифровой пропуск моментально за 10 тысяч рублей. Кроме того, злоумышленники создали несколько новых схем незаконного обогащения на тех, кто поддаётся панике из-за коронавируса.
По данным Оперативного штаба по коронавирусу в Москве, 14 апреля было аннулировано 900 тысяч цифровых пропусков из 3,2 миллиона выданных. Это произошло из-за того, что граждане предоставили некорректные или недостоверные данные о себе и целях своих передвижений.
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