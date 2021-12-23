В последние несколько лет компания Microsoft развивает модель подписки, с которой за её продукты предлагается платить абонентскую плату. Конечно, мы уже привыкли оплачивать доступ к программам таким образом (платежами раз в месяц, раз в полгода или год), но Microsoft по-прежнему сохраняет возможность приобрести пожизненную версию лицензии. Таким образом, например, можно активировать Windows 11 или Office 2021 — достаточно всего одного платежа для того, чтобы эти продукты стали навечно вашими.

Новейшая версия Office обладает рядом новых возможностей, и из неё был исключён ряд программ и утилит, которыми мало кто пользовался. В то же время популярнейшие программы Word, Excel, PowerPoint и Outlook получили как визуальные, так и функциональные улучшения, поэтому Office 2021 отлично вписывается в интерфейс и системные возможности Windows 11. Во всех программах используются те же эффекты и тот же язык дизайна, что и в новой операционной системе Microsoft.

Вопрос в том, где приобрести Windows 11 и Office 2021 по максимально выгодным ценам? И у нас есть ответ — на сайте Keysfan.com.

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