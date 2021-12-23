В последние несколько лет компания Microsoft развивает модель подписки, с которой за её продукты предлагается платить абонентскую плату. Конечно, мы уже привыкли оплачивать доступ к программам таким образом (платежами раз в месяц, раз в полгода или год), но Microsoft по-прежнему сохраняет возможность приобрести пожизненную версию лицензии. Таким образом, например, можно активировать Windows 11 или Office 2021 — достаточно всего одного платежа для того, чтобы эти продукты стали навечно вашими.
Новейшая версия Office обладает рядом новых возможностей, и из неё был исключён ряд программ и утилит, которыми мало кто пользовался. В то же время популярнейшие программы Word, Excel, PowerPoint и Outlook получили как визуальные, так и функциональные улучшения, поэтому Office 2021 отлично вписывается в интерфейс и системные возможности Windows 11. Во всех программах используются те же эффекты и тот же язык дизайна, что и в новой операционной системе Microsoft.
Вопрос в том, где приобрести Windows 11 и Office 2021 по максимально выгодным ценам? И у нас есть ответ — на сайте Keysfan.com.
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Windows 11 Professional CD-Key – $14.61
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Windows 10 Professional – $7.43
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Windows 10 Pro Professional - 2 PCs – $11.53
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Windows 10 Home 32/64-bit CD-Key – $8.15
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- Windows 10 Professional + Office 2016 Pro Bundle – $24.74
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Project Professional 2021 Key - 1 PC – $25.70
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Visio Professional 2021 Key - 1 PC – $22.97
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Microsoft Office 365 Professional Plus Account – 1 Device 1 Year – $14.81
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