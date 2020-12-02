





В «Одноклассниках» появились сервисы, реализованные на платформе VK Mini Apps. Теперь пользователи этой соцсети могут прямо из мобильного приложения заказывать еду, вызывать такси и искать работу. Разработчики могут размещать мини-приложения сразу на двух платформах, получая дополнительный трафик и заработок.На первом этапе в «Одноклассники» интегрированы сервисы заказа такси от «Ситимобил», доставки еды от Delivery Club, поиска работы от Worki, а также мини-приложения с курсами валют и прогнозом погоды. Они представлены в разделе «Приложения» в новой версии «Одноклассников», которая уже доступна на Android и в ближайшее время появится на iOS. Скачивать что-либо на смартфон дополнительно не нужно, все возможности сервисов доступны прямо в соцсети.С помощью мини-приложения такси от «Ситимобил» можно вызвать машину более чем в 70 городах, где представлен сервис. Пользователям доступны все стандартные тарифы, а также возможность выбрать подходящий способ оплаты и применить промокод на скидку. Мини-приложение от Delivery Club позволяет заказывать продукты или готовую еду из более чем 30 тысяч заведений, а с выбором ресторана помогут категории, отзывы и обозначенный уровень цен. Благодаря сервису «ОК Работа» от Worki пользователи соцсети могут быстро резюме и найти работу рядом с домом. Мини-приложение автоматически добавит в анкету имя, фамилию, номер телефона и фотографию из профиля, подскажет, какие ещё данные нужно указать, а затем подберёт вакансии с учётом персональных интересов и геолокации кандидата.Разработчики могут разместить свой сервис в «Одноклассниках» бесплатно. Для этого достаточно пройти модерацию — заявку можно подать в настройках мини-приложения. При этом не важно, кто создал проект, — независимая команда или представители бизнеса.«Одноклассники» развивают направление супераппа для общения, получения услуг и покупки товаров внутри соцсети. Ранее в этой соцсети появилась возможность оплачивать услуги ЖКХ и штрафы ГИБДД, пополнять баланс мобильного телефона и покупать товары AliExpress. Кроме того, пользователи «Одноклассников» с помощью сервиса «Мастера» могут найти мастеров по маникюру, парикмахеров, рабочих для строительства и ремонта, репетиторов и тренеров, диетологов и нутрициологов.VK Mini Apps — платформа, которая позволяет создавать и использовать дополнительные сервисы в приложении и десктопной версии «ВКонтакте». Количество мини-приложений к третьему кварталу 2020 года достигло 22 600.