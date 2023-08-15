В macOS Sonoma восстановить Mac из «кирпича» станет намного проще

Фархад
macOS Sonoma DFU

С релизом масштабного обновления macOS Sonoma этой осенью, Apple упростит процедуру восстановление Mac, зависшего в режиме DFU.

Новая версия ПО позволяет инициировать процесс восстановления Mac прямо из приложения Finder. Пользователям больше не придётся прибегать к утилите Apple Configurator, как это требуется в macOS Ventura и более ранних версиях ОС.

Всё что нужно будет сделать — подключить два компьютера Mac друг к другу через кабель USB-C и запустить восстановление через Finder.

Нововведение можно попробовать в пятой бета-версии ‌macOS Sonoma, которая уже доступна всем желающим.
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Источник:
MacRumors
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