В macOS Sonoma восстановить Mac из «кирпича» станет намного проще
Фархад Усманов —
С релизом масштабного обновления macOS Sonoma этой осенью, Apple упростит процедуру восстановление Mac, зависшего в режиме DFU.
Новая версия ПО позволяет инициировать процесс восстановления Mac прямо из приложения Finder. Пользователям больше не придётся прибегать к утилите Apple Configurator, как это требуется в macOS Ventura и более ранних версиях ОС.
Всё что нужно будет сделать — подключить два компьютера Mac друг к другу через кабель USB-C и запустить восстановление через Finder.
Нововведение можно попробовать в пятой бета-версии macOS Sonoma, которая уже доступна всем желающим.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides