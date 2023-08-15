Пока все ждут iPhone 15, инсайдеры раскрыли характеристики iPhone 16 Pro

Аналитик Haitong International Securities Джефф Пу поделился интересными подробностями о технологиях, которые Apple припасла для смартфонов 2024 года.По словам инсайдера, модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат поддержку сетей Wi-Fi 7 и обновлённые сверхширокоугольные объективы с разрешением 48 Мп.Первое нововведение позволит одновременно отправлять и получать данные в диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц, что приведет к более высокой скорости подключения по Wi-Fi, меньшей задержке и более стабильному соединению. Ожидается, что благодаря технологии 4K QAM, Wi-Fi 7 обеспечит пиковую скорость передачи данных более 40 Гбит/с, что в 4 раза превышает текущий Wi-Fi 6E.Вторым по значимости апдейтом станет сверхширик на 48 Мп, который будет захватывать больше света, что приведёт к улучшению качества фотографий при съемке в режиме 0,5× в условиях низкой освещённости. Возможно, Apple даже разрешит снимать в формате ProRAW на сверхширокоугольный объектив.Как бы то ни было, у Apple в запасе ещё больше года, поэтому компания вполне может передумать относительно внедрения этих нововведений в iPhone 16.