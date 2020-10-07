Делиться купленными внутри приложения билетами в кино или карточками фильмов

Делиться бронированиями и карточками ресторанов

Разделять оплату по одному чеку, запрашивать деньги у других пользователей, делиться деталями транзакций

Искать с помощью чат-бота «Тинькофф Путешествий» авиабилеты по запросу и следить за изменением цены на них

Общаться в групповых чатах

Записывать, отправлять и моментально расшифровывать голосовые сообщения с помощью собственных речевых технологий Tinkoff VoiceKit

Редактировать и удалять сообщения, архивировать диалоги, пересылать сообщения в другой чат, искать сообщения по ключевым словам

Отправлять видеофайлы, брендированные стикеры «Тинькофф» и «Тинькофф Истории»











«Тинькофф» запустил в своем приложении финансовый мессенджер. Его задача — дать клиентам «Тинькофф» возможность общаться друг с другом в рамках финансовых операций, делиться бронированиями, платежами и гигабайтами, получать быстрый доступ к чат-ботам, сервисам и продуктам экосистемы и т. д. На первом этапе финансовый мессенджер будет доступен пользователям основного приложения «Тинькофф», в будущем он будет интегрирован и в другие приложения экосистемы — «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Бизнес», «Тинькофф Мобайл» и «Тинькофф Джуниор».В стартовой версии мессенджера пользователи могут переписываться и быстро переводить друг другу деньги. В будущем клиенты смогут:Финансовый мессенджер находится в разделе «Чат», где также располагается чат со службой поддержки банка. Чтобы быстро перейти к диалогу с сотрудником контакт-центра, достаточно кликнуть на жёлтую иконку. Также пользователям отображаются диалоги с другими клиентами «Тинькофф», чьи телефоны есть у них в контактах.Чтобы сделать быстрый перевод, достаточно зайти в чат с пользователем, нажать на кнопку «₽» и ввести нужную сумму. При желании можно оставить комментарий к переводу. Деньги поступят на счёт мгновенно, комиссий за переводы между клиентами «Тинькофф» не предусмотрено. Самые частые адресаты для переводов будут отображаться сверху в истории сообщений.Чтобы найти нужный номер или добавить новый контакт, достаточно кликнуть на иконку нового чата. Если получатель перевода не является клиентом «Тинькофф», финансовый мессенджер сообщит об этом и предложит порекомендовать продукты экосистемы новому пользователю за вознаграждение.По словам пресс-службы «Тинькофф», мессенджер станет связующим звеном для сервисов экосистемы «Тинькофф» — с его помощью можно будет разнообразить и получать быстрый доступ ко многим ее возможностям.