YouTube продолжает упрощать переход к нужной части контента. Скоро это процесс станет еще легче. В приложении сервиса для Android обнаружили новые жесты прокрутки видео.
Нажатие на левую или правую сторону окна воспроизведения, чтобы быстро перемотать на 10 секунд назад или вперед соответственно. Судя по всему, доступ к нововведению получило ограниченное число пользователей. Это означает, что новая функция запущена в тестовом режиме на стороне сервера.
Пользователи оценившие новую возможность перемотки также сообщают, что во время такого перехода отображается небольшая миниатюра части видеоконтента, к которой вы переходите.
Пользователи соответствующей ветки на Reddit сообщают, что новые жесты также начали появляться в приложении YouTube на iOS. О массовом запуске новой функции пока нет информации.
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