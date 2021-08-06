





YouTube продолжает упрощать переход к нужной части контента. Скоро это процесс станет еще легче. В приложении сервиса для Android обнаружили новые жесты прокрутки видео.Нажатие на левую или правую сторону окна воспроизведения, чтобы быстро перемотать на 10 секунд назад или вперед соответственно. Судя по всему, доступ к нововведению получило ограниченное число пользователей. Это означает, что новая функция запущена в тестовом режиме на стороне сервера.Пользователи оценившие новую возможность перемотки также сообщают, что во время такого перехода отображается небольшая миниатюра части видеоконтента, к которой вы переходите.Пользователи соответствующей ветки на Reddit сообщают, что новые жесты также начали появляться в приложении YouTube на iOS. О массовом запуске новой функции пока нет информации.