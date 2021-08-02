



YouTube начал тестировать в некоторых странах упрощенную и удешевлённую версию премиум-подписки. В настоящее время она стала доступна в Европе.



Подписка Premium Lite стоит примерно на 41% дешевле обычного Premium - 6,99 евро вместо 11,99 евро. Она даёт всего одно преимущество перед пользователями, у которой её нет, — отключение рекламы в видео на YouTube. Других фич нет (например, фонового воспроизведения звука на мобильном устройстве с выключенным звуком, отключения рекламы в YouTube Music или скачивания видео для просмотра без доступа к интернету).



Premium Lite — экспериментальная подписка. Останется ли она у YouTube, будет зависеть от заинтересованности и отклика пользователей.



В России подписка YouTube Premium стоит 199 рублей в месяц. Можно ожидать, что Premium Lite (если этот вариант всё же будет запущен в нашей стране) будет обходиться где-то в 150-160 рублей.







