YouTube

YouTube начал тестировать в некоторых странах упрощенную и удешевлённую версию премиум-подписки. В настоящее время она стала доступна в Европе.

Подписка Premium Lite стоит примерно на 41% дешевле обычного Premium - 6,99 евро вместо 11,99 евро. Она даёт всего одно преимущество перед пользователями, у которой её нет, — отключение рекламы в видео на YouTube. Других фич нет (например, фонового воспроизведения звука на мобильном устройстве с выключенным звуком, отключения рекламы в YouTube Music или скачивания видео для просмотра без доступа к интернету).

Premium Lite — экспериментальная подписка. Останется ли она у YouTube, будет зависеть от заинтересованности и отклика пользователей.

В России подписка YouTube Premium стоит 199 рублей в месяц. Можно ожидать, что Premium Lite (если этот вариант всё же будет запущен в нашей стране) будет обходиться где-то в 150-160 рублей.



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

Resetera Resetera

Ссылки по теме:

«Почта России» больше не будет прежней. Начнут с Чукотки «Почта России» больше не будет прежней. Начнут с Чукотки

Telegram оштрафован в РФ на 11 млн. Неужели будет повторная блокировка? Telegram оштрафован в РФ на 11 млн. Неужели будет повторная блокировка?

Вирусы для Windows начали атаковать macOS Вирусы для Windows начали атаковать macOS