





Про очередной бум криптовалют знают уже, наверное, все. Более того, многие, кто в последние несколько месяцев пытался собрать себе новый компьютер, сталкивались с тем, что в продаже практически нет хоть сколько-нибудь быстрых видеокарт, а те немногие продающиеся решения имеют нередко двукратную наценку. Собственно, в этом нет ничего удивительно — существенно поднявшиеся курсы криптовалют сделали майнинг снова сверхприбыльным, так что большое количество игровых видеокарт сейчас трудятся в «шахтах».Конечно, видеокарты и близко не являются продуктами первой необходимости, и самый лучший выход — это ждать конца дефицита. Хотя, увы, даже по самым оптимистичным прогнозам мы вновь увидим их на полках магазинов лишь к осени. Однако проблема еще и в том, что уже со следующего месяца техника в России станет дорожать: об этом сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на дистрибьюторов, ретейлеров и рыночных экспертов. Подорожание достигнет 10-20% и связано оно с тем, что на прилавках появятся партии гаджетов, которые были закуплены за рубежом по новым, более высоким, ценам.Поэтому выглядит разумным собрать сейчас мощный ПК с прицелом на будущее, и в дальнейшем установить в него мощную видеокарту — да, скорее всего рекомендованных цен на них мы не увидим, но хотя бы наценка не будет двукратной. При этом, так как ждать придется минимум полгода, хочется, чтобы компьютер не только серфинг в интернете и видео с YouTube тянул, но и при этом мог худо-бедно запускать более-менее современные игры и прочие графические приложения.Иными словами, нужен быстрый процессор с мощной интегрированной графикой. И тут, увы, решения от Intel совсем не подходят — только APU от AMD. Собственно, так исторически сложилась: у старейшего производителя x86-процессоров интегрированная видеокарта в десктопных CPU нужна больше для галочки: с офисной работой она справится, да и если откажет дискретная графика вы всегда сможете запустить систему. Под сколько-нибудь серьезные задачи линейка HD Graphics никогда не рассчитывалась, поэтому от процессоров Intel мы в сегодняшнем материале откажемся.А вот у AMD традиционно были и есть мощные APU, которые могут похвастаться и быстрыми процессорными ядрами, и неплохой интегрированной графикой, которая выступает на уровне базовых дискретных GPU. Причем, что важно, такая графика по сути является очень сильно урезанной по количеству вычислительных блоков дискретной видеокартой, поэтому работает она с теми же драйверами и имеет минимум проблем с совместимостью, в отличие от пока полностью интегрированных видеокарт Intel.Так что рассматривать сегодня мы будем именно APU Ryzen. Да, из-за дефицита кремниевых кристаллов у TSMC такие решения тоже подорожали, но все еще они стоят ощутимо дешевле, чем связка из процессора Intel и базовой видеокарты. Но перед началом самой подборки важное замечание:Все дело в том, что iGPU не имеют собственной памяти — они используют под свои нужды часть ОЗУ. А она, в свою очередь, в разы и временами даже на порядок медленнее, чем видеопамять стандартов GDDR5 и GDDR6 во «взрослых» видеокартах. Поэтому чем быстрее ОЗУ — тем быстрее будет работать ваша интегрированная графика, причем рост может быть даже линейным.Лучшим вариантом можно назвать покупку двух модулей по 8 ГБ, что даст достаточные в современных реалиях 16 ГБ памяти. Конечно, можно сэкономить и начать с 8 ГБ, но не стоит забывать, что iGPU может забрать из них 1-2 ГБ, так что под систему и софт останется совсем мало. И стоит избегать покупки, например, одного модуля на 16 ГБ — в одноканальном режиме пропускная способность памяти падает почти вдвое, что крайне печально отразится на производительности интегрированной графики. Что касается частоты памяти, то в каждом случае она индивидуальна и будет обговариваться отдельно.Если откинуть совсем простые 2-ядерные Athlon, которые подходят максимум для офисной работы, базовым уровнем можно назвать Ryzen 3 2200G. 4 ядра с 4 потоками, частота около 3.5 ГГц, самая первая 14-нм архитектура Zen и, что нам интересно, интегрированная графика Vega 8. Последняя вместе с быстрой памятью всего на 10-15% медленнее базовой дискретной Nvidia GeForce GT 1030, которая сейчас стоит нередко по 6-7 тысяч рублей, что сравнимо с вышеуказанным Ryzen.В итоге на этом процессоре можно будет без проблем поиграть в такие киберспортивные игры, как Dota 2 или CS:GO. «Танки» и «тундра» также пойдут без проблем, а если вас устраивают низкие настройки графики, то можно будет поиграть и в PUBG с Apex Legends. Что касается ААА-проектов, то на тот же Cyberpunk 2077 рассчитывать не стоит, разве что в 720p с пониженным масштабом рендеринга, однако предыдущий проект студии, известный Ведьмак 3, без проблем пойдет в FHD на низко-средних настройках графики, что как минимум позволит насладиться сюжетом.Что касается частоты ОЗУ, то первое поколение Ryzen разгоном не радовало — оптимальным уровнем можно назвать модули на 3000-3200 МГц. А если вспомнить про апгрейд, то такой 4-ядерный CPU сможет вытянуть базовые игровые видеокарты уровня Nvidia GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5500 XT или будущие RTX 3050 и RTX 3050 Ti. Таких видеокарт вполне хватит для комфортной игры в FHD на средне-высоких настройках графики в большинство современных проектов.Но, в общем и целом, нужно понимать, что 4 ядра и 4 потока — это самый минимум для игр и вообще комфортной работы на данный момент. Такой CPU еще будет тянуть новинки, пока их будут оптимизировать под PlayStation 4 и Xbox One, но после завершения их поддержки Ryzen 3 2200G окончательно перейдет в разряд офисных CPU. Поэтому, если вы хотите лучший запас на будущее, то стоит присмотреться к решениям ниже.Эти процессоры уже бодрее: архитектура новее, 12-нм Zen+, ядер хоть и 4, но потоков уже 8, да и частота доросла до 4 ГГц. Основное отличие между ними в видеокарте: у младшего представителя это Vega 10, у старшего — Vega 11, где цифры говорят о количестве вычислительных блоков. Иными словами, разница между ними всего около 5-7% графической производительности при сравнимой разнице в цене, так что рассматривать их будет вместе.Также можно найти представителей линейки PRO, которые стоят еще дешевле. Эти CPU отличаются от обычных отсутствием разгона на большинстве плат и различными функциями безопасности. С учетом того, что процессоры Ryzen и так плохо гонятся, то невелика потеря. В любом случае, представители Ryzen 5 3xxxG обойдутся вам в среднем в 12 тысяч рублей.При этом аналогичный по производительности Core i3-10100F стоит около 8 тысяч — разница ощутима. Но нужно понимать, что Vega 10 и 11 с хорошей ОЗУ на 10-15% быстрее дискретной Nvidia GT 1030, которая одна стоит 6-7 тысяч рублей, так APU от AMD все равно оказывается выгоднее связки Intel+Nvidia. К слову, под хорошей ОЗУ можно считать модули с частотой 3200-3400 МГц — закономерный рост при переходе от Zen на Zen+.Но, в общем и целом, не стоит ожидать от этих Vega каких-то чудес: да, производительность в играх будет до 20-25% быстрее, чем в случае с Ryzen 3 2200G, но все еще этого мало, чтобы комфортно поиграть в хиты 2020-21 годов. Пожалуй, такой прирост производительности позволит или насладиться большим FPS, или поднять настройки в киберспортивных или старых играх, не более того.Однако мощная процессорная часть здорово поможет в будущем: еще бы, ведь всего 4 года назад 4-мя ядрами и 8-ью потоками хвастались топовые Core i7, поэтому в ближайшие несколько лет проблем с играми на таких Ryzen 5 у вас не будет. Да и поставить к ним в пару можно будет более быстрые видеокарты — вплоть до Nvidia RTX 3060 или AMD RX 6700 XT, хотя конечно лучше будет остановиться на уровне RTX 2060 и RX 5700.И все еще 4 ядра и 8 потоков достаточно компромиссны, особенно если вы в будущем нацелены на ультра-настройки графики со стабильным и комфортным FPS в районе 60, или же захочется всерьез поиграть с трассировкой лучей (которая дополнительно нагружает в том числе и CPU). Поэтому идем дальше:Достаточно редкий процессор, ибо это OEM-сегмент (то есть предназначен для продажи в готовых ПК), к тому же из-за бума майнинга он стал интересен в том числе из-за своего неплохого iGPU и возможности апгрейда в будущем. Посудите сами: 6 ядер и 12 потоков на частоте чуть выше 4 ГГц, не самая старая 7-нм архитектура Zen 2 — по сути это клон популярного Ryzen 5 3600, только вместе с интегрированной графикой Vega 7.Разница в цене между ними достигает 3-4 тысяч рублей: за APU придется отдать около 17-18 тысяч, что все еще дешевле, чем Ryzen 5 3600 + GT 1030. При этом нужно понимать, что Vega 7 здесь новая, она работает на частоте в 1900 МГц, из-за чего догоняет Vega 10 на 1300 МГц из Ryzen 3 3350G выше. Особенно с ОЗУ на частоте 3600 МГц — оптимальное значение для процессоров на архитектуре Zen 2.В итоге чудес от Vega 7 ждать не стоит: да, она обходит Nvidia GT 1030 на 10-15%, что позволяет абсолютно комфортно играть в киберспортивные игры и хиты прошлых лет. Но последний Assassin's Creed Valhalla или Cyberpunk 2077 ставят ее на колени — нередко нет даже 30 fps в 720p.Впрочем, опять же нужно помнить, что такой процессор берется для задела на будущее: он без проблем справится даже с Nvidia RTX 3070 или AMD RX 6800, позволив полностью насладиться трассировкой лучей и нередко выводить под 100 кадров в секунду. Такое решение уже язык не поворачивается назвать компромиссным, однако все еще есть куда расти дальше:Это — вершина APU на данный момент: 8 ядер и 16 потоков, частота свыше 4 ГГц и та же архитектура Zen 2. В общем и целом, это копия Ryzen 7 3700X — того самого, который в слегка урезанной по частоте версии нашел свое пристанище в консолях PS5 и Xbox Series X — но уже с интегрированной графикой Vega 8, которая работает на частоте аж в 2100 МГц.Стоит такой зверь немало — порядка 24-25 тысяч рублей, что на 3-4 тысячи дороже Ryzen 7 3700X. Однако, как уже не раз я писал выше, GT 1030 обойдется вам дороже суммы переплаты, к тому же здешняя Vega 8 оказывается быстрее ее временами на 20-25%. Да, этого все еще маловато для современных тяжелых игр — ну разве что вы согласитесь поиграть в 720р — но для киберспортивных или более старых хитов это отличный GPU: к примеру, в The Witcher 3 можно будет поиграть в FHD на средних настройках графики. Ага, на iGPU можно будет насладиться хитом 2015 года — так сильно выросла производительность видеокарт.Что касается возможностей по апгрейду, то они... да любые. Хотите RTX 3090? Без проблем. И AMD RX 6900 XT тоже подойдет. Такой процессор позволит вам наслаждаться играми на ультра-настройках графики с более чем сотней кадров в секунду — лишь бы видеокарта смогла столько выдать. Задумываться о его замене придется очень не скоро, ведь он, как уже было сказано выше, быстрее чем CPU в новых консолях, которых вышли буквально полгода назад и должны будут тянуть игры не менее 6-7 лет.Как видите, отсутствие видеокарты — не приговор: интегрированные решения развиваются семимильными шагами и вполне способны заменить базовую дискретную графику. Так что если вы хотите сейчас собрать ПК с заделом на будущее — присмотритесь к APU Ryzen, они позволят вам получить как мощную процессорную часть, так и неплохой iGPU, который даст возможность скоротать время в хитах прошлых лет, пока цены на видеокарты не придут в норму.