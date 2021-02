⚠️The PSN is currently experiencing a service interruption. Please check here for status updates: https://t.co/2O1UsSG0YR — Bethesda Support (@BethesdaSupport) February 11, 2021

PSA: We are aware that PSN is down and players are unable to connect to Rocket League. Please see the PlayStation Network status page for updates.https://t.co/6fsLVVbDcF — Rocket League (@RocketLeague) February 11, 2021

PlayStation Network is currently experiencing an outage. As PlayStation works to resolve this issue, you can keep up with the status here:https://t.co/rNAFmWENN3 — Fortnite Status (@FortniteStatus) February 11, 2021







В ночь со среды на четверг в работе сервиса Sony PlayStation Network произошел глобальный сбой, который продлился около часа. Об этом сообщалось на странице статусов PSN.Десятки тысяч пользователей сообщали о проблемах с сервисов на сайте DownDetector , там также был зафиксирован всплеск отчетов о недоступности серверов Call of Duty, Apex Legends, Rocket League и других многопользовательских игр.Несколько издателей, в том числе Bethesda, Epic Games, Rockstar и Sega опубликовали в своих соцсетях сообщения о проблемах на стороне PSN. Позднее Sony Japan подтвердила эту информацию.Сообщается, что сейчас работа сервисов PlayStation Network восстановлена. Информацию о состоянии серверов можно уточнить на странице PSN Service Status