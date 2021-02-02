Sony ежегодно подводит итоги года прошедшего года с помощью наглядной демонстрации личной и коллективной статистики. Прошедший год не стал исключением и компания подготовила очередную страницу с наглядной демонстрацией ваших игровых достижений за 2020-й год.
До 2 марта 2021 года геймеры на PS4 смогут просмотреть свои личные итоги 2020 года с PlayStation и поделиться ими с другими игроками – пусть все знают, сколько призов вы заработали, в какие игры играли, сколько часов провели в играх и не только. Если же вы начинали играть на PS4, а закончили 2020 год на PS5, то в статистике будут отображаться некоторые дополнительные данные о вашем игровом опыте на PlayStation 5.
В этом году вы также увидите некоторые общие статистические данные, собранные на основе игрового опыта всех пользователей PlayStation в 2020 году – например, сколько врагов пало замертво от страха в «Призраке Цусимы», а также общее количество часов, проведенных игроками в «Одни из нас: Часть II».
Вот так выглядит статистика 2020-го года:
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