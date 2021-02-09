





Согласно патентной заявке, которая была опубликована ранее в этом месяце, Sony работает над блоком дополнительных клавиш для геймпада DualSense. В документации демонстрируется аксессуар, идентичный внешне существующей насадке DualShock 4 Back. Компания в описании продукта упоминает, что его клавиши-лепестки могут дублировать функции кнопок DualSense, а также могут использовать различные предустановки.Накладка с задними кнопками DualShock 4 была представлена в конце 2019 года. Возможно, таким образом Sony решила предложить пользователям дешевый аналог pro-контроллера Microsoft. Стоимость этого аксессуара составляет около 6500 рублей. Он добавляет геймпаду для PS4 дополнительные программируемые кнопки. Таким образом можно использовать различные опции в играх, не убирая больших пальцев со стиков. Эта штука полезна в многопользовательских шутерах и рейсингах.Большинству фанатов консоли хотелось бы, чтобы контроллер PS5 поставлялся на стадии запуска со съемными лепестками. Sony этого не сделала, а из-за новой формы DualSense не совместим с накладкой для DualShock 4. Вероятно, в ближайшее время компания представит обновленный вариант.