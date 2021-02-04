





Sony планирует продать более 14,8 миллиона единиц PlayStation 5 в течение второго финансового года, с апреля 2021 по март 2022. Это больше, чем было у PS4, но на эту цель может глобальный дифицит комплектующих. После отчета за третий квартал 2020 года представитель компании отметил, что они рассчитывают превзойти продажи PlayStation 4, которая за свой второй финансовый года разошлась тиражом в 14,8 миллиона устройств.Представитель Sony отметил, что они должны учитывать глобальную нехватку полупроводников, который сдерживает объемы производства. «Когда мы пытаемся увеличить наши возможности, то сталкиваемся с трудностями из-за этой ситуации». AMD также ожидает дефицита поставок, а это означает, что у Sony будет нехватка комплектующих, поскольку чипы этой компании используются в PlayStation 5.Sony заявила, что в краткосрочной перспективе приближается к отметке в 7,6 миллиона проданных консолей к 31 марта 2021 года, но не смогла удовлетворить высокий уровень спроса со стороны клиентов. Согласно отчетам компании, по состоянию на декабрь было продано 4,5 миллиона единиц PS5.