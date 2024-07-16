В редактор офисных документов «МойОфис Документы» встроили нейросеть GigaChat

В мобильном приложении «МойОфис Документы» на Android, iOS и «Авроре» стала доступна интеграция нейросети на базе искусственного интеллекта GigaChat от «Сбера». Об этом рассказала пресс-службе компании-разработчика.
С помощью GigaChat можно выделить основные мысли в документе, сократить или расширить текст, изменить тон сообщений, а также сформулировать вопросы или тезисы на основе исходной информации. В меню приложения доступно несколько категорий сценариев, в том числе «Измени стиль», «Переведи» и «Отредактируй».
До 31 августа ИИ-функциональность будет работать в режиме бета-тестирования. Чтобы получить доступ к этим функциям, нужно разрешить сбор анонимной статистики в настройках приложения или при его первоначальной настройке. Опции станут доступны в интерфейсе редактора в течение 24 часов.
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