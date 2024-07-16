В редактор офисных документов «МойОфис Документы» встроили нейросеть GigaChat

Александр


В мобильном приложении «МойОфис Документы» на Android, iOS и «Авроре» стала доступна интеграция нейросети на базе искусственного интеллекта GigaChat от «Сбера». Об этом рассказала пресс-службе компании-разработчика.

С помощью GigaChat можно выделить основные мысли в документе, сократить или расширить текст, изменить тон сообщений, а также сформулировать вопросы или тезисы на основе исходной информации. В меню приложения доступно несколько категорий сценариев, в том числе «Измени стиль», «Переведи» и «Отредактируй».

До 31 августа ИИ-функциональность будет работать в режиме бета-тестирования. Чтобы получить доступ к этим функциям, нужно разрешить сбор анонимной статистики в настройках приложения или при его первоначальной настройке. Опции станут доступны в интерфейсе редактора в течение 24 часов.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Rozetked
Cсылки по теме:
В Steam стартовала летняя распродажа. Скидки на популярные игры доходят до 90%
10 настроек в Android, которые надо изменить, чтобы смартфон работал дольше
Браузер Opera преобразился: появились нейросети, новый интерфейс и разделение на две вкладки

Рекомендации

Рекомендации

«Сбербанк» поменял условия обслуживания карт. Что изменилось?
Google приготовила приятный сюрприз для владельцев Galaxy Watch и Pixel Watch
Обновление One UI 6.1 принесло на смартфоны Galaxy неприятный глюк
Samsung Galaxy S25 заткнет за пояс всех конкурентов благодаря одной своей особенности

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии